The Platform Group bevestigt jaarprognose: Krachtige groei in het eerste kwartaal

The Platform Group AG (TPG) heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 een omzetgroei gerealiseerd. Dit schrijft het e-commerceconcern, waartoe ook de luxe online retailer Fashionette en accesoires platform Brandfield behoren, vooral toe aan de groei van de aangesloten partners en de uitbreiding van de platform- en softwareoplossingen naar 26 branches.

In de eerste drie maanden van het lopende boekjaar genereerde het concern een omzet van 160,8 miljoen euro, zo deelde The Platform Group vrijdag mee. Dit komt overeen met een groei van 49 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bruto handelsvolume (GMV) steeg met 86,9 procent tot 356,3 miljoen euro.

Ook de voor bijzondere effecten gecorrigeerde winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) verbeterde met 87,1 procent tot 15,9 miljoen euro en overtrof de verwachtingen van de directie. De gerapporteerde nettowinst bedroeg 18,2 miljoen euro, wat overeenkomt met een stijging van 41,1 procent.

“Onze investeringen in nieuwe branches en goede deelnemingen betalen zich uit: het eerste kwartaal 2025 was aanzienlijk beter dan onze conservatieve verwachting”, aldus Dominik Benner, algemeen directeur van TPG. “We waren vooral blij dat de ongunstige ontwikkeling van stijgende vracht- en logistieke kosten door interne maatregelen nu is gestopt. De vier uitgevoerde acquisities in 2025 waren een goed begin van het boekjaar.”

Na dit succesvolle eerste kwartaal bevestigde de directie de reeds eind april verhoogde prognose voor het volledige jaar 2025. Het bruto handelsvolume (GMV) zal in het boekjaar 2025 naar verwachting stijgen tot 1,3 miljard euro. Voor de netto-omzet wordt een stijging verwacht tot tussen de 680 miljoen en 700 miljoen euro, terwijl de prognose voor de gecorrigeerde EBITDA – vanwege de positieve winstontwikkeling en het effect van het uitgevoerde kosten- en efficiëntieprogramma – tussen de 47 miljoen en 50 miljoen euro ligt.

“TPG staat nog maar aan het begin van een langetermijngroeistrategie in nieuwe omzet- en winstdimensies”, aldus Benner. “Veel kapitaalmarktdeelnemers zijn zich hier nog niet van bewust en TPG is voor velen nog geen begrip. We doen ons best om dit nu langzaam te veranderen.”