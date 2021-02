The Woolmark Company lanceert digitaal sourcing platform

The Woolmark Company maakt hun sourcing tool, The Wool Lab, wereldwijd beschikbaar. Dit doet het bedrijf door middel van de lancering van een digitaal platform voor de sourcing gids, zo is te lezen in een persbericht.

De sourcing gids voor commercieel toegankelijke stoffen en garens van wol is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden hoeven zich alleen te registreren voor toegang tot de tool. Gebruikers kunnen vervolgens stoffen en garens selecteren waarin ze geïnteresseerd zijn. Een mail volgt daarna met de details van de stoffen samen met de contactinformatie van de producenten.

“The Wool Lab uitbreiden naar een digitaal platform stelt ontwerpers, inkopers en sourcing teams in staat te blijven verbinden met hun huidige leveranciers, maar ook nieuwe wereldwijde producenten te ontdekken waardoor de partnerschappen in de productieketen versterkt worden,” aldus Julie Davies, general manager voor product innovation en education extension, in het persbericht.

The Wool Lab is niet alleen een gids op het gebied van wol, maar The Woolmark Company selecteert ook nieuwe trends in de markt en cureert productinnovaties die relevant zijn voor de industrie.