Thom Browne aan opkomende ontwerpers: "Je moet je eigen manier vinden om dingen te doen"

In gesprek met Peter Arnold, Executive Director van Fashion Scholarship Fund, adviseert Thom Browne de volgende generatie modeontwerpers om het op hun eigen manier te doen. Mentoren zijn weliswaar van onschatbare waarde, en een van Browne's mentoren is zijn voormalige baas Ralph Lauren, maar het is te gemakkelijk om af te gaan op hoe carrières in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe anderen succes hebben geboekt. "Ik wilde het echt op mijn manier doen," zegt hij. "Je moet je eigen manier vinden om dingen te doen."

En niemand kan ontkennen dat hij dat heeft gedaan. Browne's heldere visie, zijn out-of-the-box denken en zijn must-see catwalkshows maken hem een rolmodel van creativiteit binnen de Amerikaanse mode-industrie. Maar hij studeerde geen mode. In plaats daarvan zwom hij competitief tijdens zijn studietijd, voordat hij economie en Japans ging studeren, om uiteindelijk een creatieveling in LA te worden. Zijn eerste uitstapje in de mode was omdat hij een baan nodig had en hoorde dat er een vacature was bij Giorgio Armani. Hij solliciteerde, en de rest is modegeschiedenis. Zijn onwetendheid werd echter een troef: "Mijn entree in de mode was soms makkelijker omdat ik niet wist waar ik aan begon."

Al die jaren van evolutie van het maatpak, het spelen met proporties, het integreren van vintage inspiratie, om zich te richten op het aanspreken van een jongere generatie, hebben eindeloze uitdagingen met zich meegebracht. Belonende samenwerkingen met uiteenlopende merken als Moncler en Brooks Bros hebben zijn bedrijf financieel gestimuleerd, maar de ups en downs van de retail hebben hem niet onberoerd gelaten. Browne herinnert zich nog dat zijn eerste collectie werd opgepikt door de Parijse boetiek Colette en Bergdorf Goodman, maar de dieptepunten zijn niet veel lager dan zijn faillissement in 2009. Hoewel zijn bedrijf nu grotendeels in handen is van de Ermenegildo Zegna Group, voelt Browne zich aan niemand gebonden en behoudt hij de volledige controle. De opofferingen maken deel uit van het proces. "Ik zou dit nooit meer kunnen doen, dus ik moest alles doen om het draaiende te houden," zegt hij.

Browne volgt geen trends of jaagt de tijdgeest na, hij let zelfs niet te veel op de markt. "Weet zo weinig mogelijk over wat er aan de buitenkant gebeurt, want dat maakt je vrij", zegt hij, een boodschap die lijkt in te gaan tegen de fundamentele modeschool leer. "Je raakt verlamd door de ideeën die al de revue gepasseerd zijn." Hij gebruikt geen moodboards en heeft geen schetsen nodig voor de eerste creatieve brainstormsessies. Hij bespreekt zijn ideeën met zijn team van getalenteerde ontwerpers en patroonmakers. "Daarna laat ik het gewoon gebeuren", zegt hij.

Hoe Thom Browne zijn creatieve team samenstelt

Browne: "Heel zelden neem ik iemand aan met te veel ervaring. Ik heb veel mensen die hier hun carrière zijn begonnen." Hij neemt vaak mensen aan die bij hem stage hebben gelopen en hebben laten zien dat ze "open staan om er gewoon in te duiken". Studenten en afgestudeerden zullen ongetwijfeld blij zijn dit te horen, maar hij voegt het voorbehoud toe dat kandidaten zijn aanpak moeten begrijpen en waar zijn merk om draait. "Als je niet van een grijs pak houdt, zou ik niet weten waarom je naar mij zou komen," zegt hij.

Hij is van mening dat alle afgestudeerden eerst voor een merk moeten werken, zodat ze de waarde van hard werken leren inzien en zien wat het bedrijf inhoudt, voordat ze zelfs maar overwegen om iets te lanceren. Jonge ontwerpers moeten ook voor zichzelf opkomen door te praten over loonsverhogingen of promoties, omdat de collega’s in hogere functies meestal niet aan deze zaken denken. Browne denkt niet aan deze zaken.

In zijn portfolio's ziet Browne graag interesses die buiten de mode liggen en bewijzen van vaardigheden zoals het maken van patronen en naaien. Terwijl hij betreurt dat er niets teleurstellender is dan een provocerend idee dat praktisch in elkaar blijkt te zijn geplakt, geeft hij deze laatste woorden voor jonge creatieven die beginnen: "Verlies nooit die pure creativiteit. Dat is wat het meest waardevol is als ik naar mensen kijk."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.