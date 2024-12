ThredUp sluit bindende overeenkomst voor afstoting Europees bedrijfsonderdeel Remix

Online marktplaats voor tweedehandskleding ThredUp maakt vandaag bekend een juridisch bindende overeenkomst te hebben gesloten voor de afstoting van haar Europese bedrijfsonderdeel, Remix, via een management buy-out onder leiding van de algemeen directeur van Remix, Florin Filote.

De afstoting werd tegelijkertijd met de ondertekening van de overeenkomst gefinaliseerd. Volgens de overeenkomst behoudt ThredUp een minderheidsbelang in Remix en heeft het, vóór de afronding van de transactie, een laatste cashinvestering van 2 miljoen dollar gedaan om de activiteiten van Remix te ondersteunen terwijl het onafhankelijke financiering zoekt. Deze strategische zet stelt zowel ThredUp als Remix in staat zich te concentreren op hun kernmarkten en sterke punten.

"Dit is een wederzijds voordelige uitkomst voor zowel ThredUp als Remix", aldus James Reinhart, mede-oprichter en CEO van ThredUp, in een verklaring. "We hebben er alle vertrouwen in dat Remix zal floreren onder leiding van Florin Filote en de expertise van het team. Deze transactie stelt ThredUp in staat zich te richten op onze kernactiviteiten in de Verenigde Staten en onze marktplaats te blijven innoveren en ontwikkelen."

"We zijn verheugd om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen als een onafhankelijk bedrijf", aldus Florin Filote, algemeen directeur van Remix, in een verklaring. "We hebben een sterke basis en een getalenteerd team, en we zijn vastbesloten om onze klanten de beste resale-ervaring te blijven bieden. Wij geloven dat deze transactie ons in staat zal stellen onze groei te versnellen en onze aanwezigheid op de Europese markt uit te breiden."