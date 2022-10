Thuiswinkel.org: “Belasting op thuisbezorgen is achterhaald denken”

De ChristenUnie pleit voor belasting op het laten thuisbezorgen van pakketten. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org bestempelt dit als ‘achterhaald denken’, zo blijkt uit een statement van de organisatie voor webwinkels.

“Online winkelen is niet weg te denken uit het leven van de inmiddels 14 miljoen Nederlanders, zij maken steeds minder onderscheid tussen fysiek en online winkels,” aldus Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org. “Tijdens corona hebben veel fysieke winkels online alsnog gezien als een kans. Het denken van ChristenUnie, dat winkeliers die deze slag niet maakten moeten worden gesteund door extra belastingen, is op dit vlak sterk verouderd. De overheid moet deze middelen juist inzetten om het midden- en kleinbedrijf te helpen met deze digitaliseringsslag.”

ChristenUnie pleitte eerder deze week dat het midden- en kleinbedrijf de concurrentiestrijd lijkt te verliezen vanwege de vele online aankopen. Daarom werd een voorstel gedaan voor een speciale belasting op pakketten die thuisbezorgd worden. Ook geeft ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis aan naar de fysieke winkel gaan beter is voor het milieu. Thuiswinkel.org haalt juist een recent onderzoek aan dat een online aankoop juist twee tot drie keer minder belastend is voor het milieu dan een winkel aankoop. “Online winkelen heeft een lage milieu-footprint doordat de e-commerce logistiek op een hype efficiënte manier is ingericht.” Ook geeft de brancheorganisatie aan dat e-commerce een uitkomst biedt voor mensen uit kwetsbare groepen.