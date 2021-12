Thuiswinkel.org en BigMile bieden webwinkels inzicht in CO2-uitstoot pakketbezorging

Thuiswinkel.org en softwarebedrijf BigMile gaan samenwerken om de CO2-uitstoot van pakketbezorging te berekenen. Dat meldt het platform voor Nederlandse webwinkels in een persbericht. Webwinkels kunnen consumenten via Thuiswinkel.org informeren over het emissieniveau van hun last mile-bezorging.

Voor het berekenen van de CO2-emissie van pakketbezorging maakt Thuiswinkel sinds 2019 al gebruik van de rekentool Bewust Bezorgd. Voorheen moesten hierin alle data handmatig worden ingevoerd. Door de samenwerking met BigMile is dit proces geautomatiseerd, waardoor de data zowel recenter als accurater zijn, aldus Thuiswinkel.org. Jack Pool, directeur van BigMile, licht in het persbericht toe: “Wij kunnen de werkelijke uitstoot van retailers en transporteurs berekenen conform diverse goedgekeurde methoden en Bewust Bezorgd voeden met deze informatie in het juiste formaat, zodat retailers op uniforme en onafhankelijke manier rapporteren.”

Daarmee moeten consumenten ook in staat worden gesteld de meest duurzame aflevermethode te kiezen. De CO2-uitstoot kan per aflevermethode verschillen, afhankelijk van het tijdstip en de locatie van de aflevering. Thuiswinkel.org en BigMile willen retailers de mogelijkheid geven om de CO2-uitstoot per methode te berekenen zodat klanten daarin een weloverwogen keuze kunnen maken.