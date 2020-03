Thuiswinkel.org: Nederlandse e-commerce met 7 procent gegroeid in 2019

Online shoppen blijft in Nederland onverminderd populair. Uit de nieuwe cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoeksprogramma van online retailer Thuiswinkel.org, blijkt dat Nederlanders in 2019 online 25,8 miljard euro besteedden, zo meldt Thuiswinkel in een persbericht. Dat is 7 procent meer dan het jaar daarvoor. Belangrijke aandrijver van die groei is de productcategorie Schoenen & Personal Lifestyle.

“Dat de online consumentenbestedingen het afgelopen jaar zijn gestegen naar €25,8 miljard betekent in de eerste plaats natuurlijk een mooie groei van 7 procent, maar laat daarnaast ook zien dat deze groei aan het afvlakken is”, stelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel, in het persbericht. Ter vergelijking: in 2018 steeg de totale omzet van e-commerce nog met 10 procent . Het aandeel van e-commerce in de gehele detailhandelsector is nu 10,3 procent.

Het aantal online kopers is de afgelopen twee jaar min of meer stabiel gebleven. Zowel in 2018 als in 2019 deed 96 procent van de Nederlanders boven 15 jaar een of meerdere online aankopen. Omdat de totale online bestedingen evengoed zijn gestegen, betekent dat dat de uitgaven per persoon in 2019 zijn gegroeid. Die groei is met name te zien in de categorie Food/Nearfood: Nederlanders besteedden daar 24 procent meer aan dan het voorgaande jaar. Op de tweede plaats komt de categorie Schoenen & Personal Lifestyle, met een toename van 19 procent.

De belangrijkste betaalwijze is volgens Thuiswinkel nog steeds iDeal, al jarenlang onbetwist de populairste: in 2019 werd 47 procent van de online aankopen via iDeal betaald. Wat devices betreft is de smartphone bezig aan een snelle opmars. In het vierde kwartaal van 2018 kocht 35 procent van de online kopers een product of dienst via een smartphone. In het vierde kwartaal van 2019 was dat al 42 procent.