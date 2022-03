Thuiswinkel.org roept met oog op verkiezingen gemeenten op e-commerce en digitalisering te omarmen

Thuiswinkel.org, de branchevereniging van de e-commercesector, doet een oproep aan alle aankomende raadsleden en de te vormen coalities om de digitale lokale economie te omarmen. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen onderstreept Thuiswinkel.org de digitale lokale economie als een aandachtspunt.

“Het is belangrijk dat gemeenten digitalisering hoog op de agenda zetten. Ook voor een vitale binnenstad moeten we vooral kijken naar hoe online en offline elkaar versterken. In plaats van zaken te verbieden, roepen we op om samen te werken aan oplossingen zoals het verduurzamen van bezorgopties en het goed inpassen van zogenaamde dark stores,” zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org. De organisatie onderstreept dat ‘de toekomst van lokaal is ook online’.

Samen met gemeentebesturen willen we de visie op digitalisering koppelen aan krachtige formules voor de retailers én de leefbaarheid versterken in centra en kernen. Online en offline kunnen niet meer zonder elkaar,” aldus Ten Ham aan. “Omarm de digitalisering van de samenleving en zet de positieve effecten van e-commerce in voor de omgeving, de mens en het milieu.”