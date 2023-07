Thuiwinkel.org wil dat nieuwe regering innovatie stimuleert binnen e-commercesector

De val van het kabinet en het vertrek van Mark Rutte zal vast niemand ontgaan zijn. Het einde van Kabinet-Rutte IV betekent ruimte voor een nieuw politiek speelveld. Thuiswinkel.org wil dan ook dat de nieuwe regering een faciliterende rol gaat spelen in het stimuleren van innovatie binnen de e-commercesector, zo schrijft de organisatie op haar website.

Thuiswinkel.org vindt dat de e-commercesector veel initiatief neemt in het verduurzamen van de sector. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder andere duurzame businessmodellen, veilig online shoppen en een eerlijke arbeidsmarkt. “We hebben ruimte nodig om te innoveren en dit moet de overheid stimuleren. (...) Hulp van de toekomstige regering blijft noodzakelijk. We werken aan een oproep namens de e-commercesector gericht op de verkiezingen van november”, aldus de organisatie.

Volgens Thuiswinkel.org betekent de val van het kabinet niet alleen dat er geen beslissingen worden genomen over grote, belangrijke opgaven, het houdt ook in dat beleid dat al is gemaakt stilvalt. “Er wordt veel gevraagd van ondernemers vandaag de dag, en de komende jaren komt er een ongelooflijk pakket aan wetten en regels op ons af. Een enorme toename van de regeldruk dat ondernemers van ondernemen afhoudt."

"Ook de transitie naar duurzamere businessmodellen vraagt om een stevig stimuleringsbeleid. Waarbij we ondernemers helpen duurzaam te groeien in plaats van enkel te verplichten”, schrijft Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, in het bericht. Er is volgens de directeur simpelweg geen tijd voor campagnes, verkiezingen en lange formaties.