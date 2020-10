Tiffany & Co. positief over voorlopige financiële cijfers - herstel beter dan verwacht

Amerikaanse juwelier Tiffany & Co. is positief over de resultaten die het bedrijf heeft behaald in augustus en september. Het herstel van de omzet is goed ingezet en de netto omzet ligt nog maar net onder de omzet uit augustus en september van 2019, aldus het persbericht. Exacte cijfers worden door de juwelier niet genoemd.

Operationele winst verbeterde met 25 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, aldus Tiffany & Co. Ook zegt de juwelier positieve resultaten te behalen in oktober tot zover. “Terwijl we verwachten dat de resultaten van het gehele financiele jaar nog de impact van de coronacrisis laten zien, zijn we erg tevreden met de manier waarop de business herstelt. Zeker op het vasteland van China en in de Verenigde Staten,” aldus CEO Alessandro Bogliolo in het bericht.

Ondertussen ligt Tiffany & Co. in de clinch met luxe modereus LVMH. LVMH kwam vorig jaar overeen met Tiffany & Co. dat ze het bedrijf zouden overnemen, maar enkele weken geleden zag LVMH hier vanaf. De juwelier kondigde als eerste een rechtszaak aan tegen de Franse modereus, maar een dag later startte LVMH een eigen rechtszaak tegen Tiffany & Co. Tiffany’s wil de deal afdwingen via de rechtbank, maar LVMH houdt vol dat het genoeg reden had om van de deal af te zien omdat Tiffany & Co. onder andere niet de normaal kon blijven handelen tijdens de coronacrisis.