‘Tiffany lanceert NFT-service ‘NFTiff’ in samenwerking met Cryptopunk’

Juwelenmerk Tiffany & Co. komt met een nieuw project op het gebied van NFT’s. Het juwelenmerk lanceert vandaag NFTiff, een initiatief van Alexandre Arnault, vicepresident producten en communicatie bij Tiffany & Co. en tevens eigenaar van Cryptopunks, een exclusieve collectie NFT-avatars. Eigenaars van Cryptopunk-NFT’s kunnen bij Tiffany een sieraad laten maken in de vorm van hun avatar, zo meldt WWD.

In april droeg Arnault zelf een hanger van zijn eigen Cryptopunk-avatar, waar hij veel reacties op kreeg, zo blijkt uit het WWD-artikel. Nu wordt het ook voor anderen mogelijk om een dergelijke hanger te bezitten. Het gaat vooralsnog om een behoorlijk exclusieve samenwerking: er bestaan in totaal tienduizend Cryptopunk-avatars, en slechts 250 van de eigenaars van deze avatars kunnen een hanger laten maken voor omgerekend bijna vijftigduizend euro.

Met de samenwerking richt Arnault zich enerzijds op zijn eigen omgeving: veel van zijn vrienden zijn ook eigenaars van Cryptopunk. Maar het is ook een manier voor Tiffany & Co. om een jonger publiek aan te spreken, iets waar het merk al een tijd actief mee bezig is. “Deze klanten zijn uiteraard een beetje jonger dan onze [klassieke] klantenkring,” aldus Arnault tegenover WWD. “Wat we weten is dat ze zowel jonger als erg welvarend zijn, veel van hen hebben veel geld verdiend in de cryptowereld (...) Het zijn mensen die niet per se veel gemeen hebben, maar geïnteresseerd zijn in dezelfde vorm van kunst.”

In maart stapte Tiffany & Co. zelf al in NFT’s met de aanschaf van een op Tiffany gebaseerde NFT ontworpen door Tom Sachs.