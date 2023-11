Tijd om jouw visie op retailtech te herbeoordelen

Door Ewout van Rossum, Regional Manager Retail Benelux, Lightspeed

In weinig sectoren heeft digitale transformatie meer impact gehad dan in de retailsector. De afgelopen jaren hebben veel traditionele retailers voor het eerst technologie omarmd, en onderzoek van het CBS liet zien dat digitalisering bij maar liefst 53 procent van de detailhandelaren het afgelopen jaar een positieve impact had op hun bedrijf. Dat is het hoogste percentage van alle onderzochte bedrijfstakken.

Het gebeurt echter te vaak dat ondernemers technologie benaderen met uitdagingen op korte termijn, en niet met succes op lange termijn in gedachten. Met het mantra “more is more” implementeren ze individuele oplossingen voor elk bedrijfsproces, wat duur en ineffectief is. Bovendien creëert het zogenaamde ‘tech-silo’s’: tools die niet met elkaar communiceren. Vertrouwen op zulke geïsoleerde oplossingen is niet meer van deze tijd.

Bedrijven met een strategische aanpak gaan tegenwoordig voor een uniforme, geïntegreerde benadering waarbij alles – van verkopen en betalingen tot boekhouding en voorraad – niet onafhankelijk, maar juist in harmonie samenwerkt. Maar wat is een geïntegreerde benadering van technologie? Waarom is het essentieel om zogenaamde ‘tech-silo’s’ te vermijden? En wat zijn de voordelen voor retailers?

Een geïntegreerde aanpak van retailtechnologie

In een gebundelde of geïntegreerde benadering van technologie worden verschillende tools, apps en processen met elkaar verbonden, wat uitwisseling van informatie tussen elke partij mogelijk maakt. Bekijk het vanuit de context van betalingen en kassasoftware – twee fundamentele aspecten binnen de detailhandel. Een geïntegreerde betaaloplossing communiceert rechtstreeks met je kassasysteem om transacties te verwerken. Betalingen worden automatisch gesynchroniseerd met verkopen in het kassasysteem, waardoor handmatige invoer op de betaalterminal overbodig wordt. Dat zorgt niet alleen voor een sneller afrekenproces, maar verkleint ook de foutenmarge en versnelt een doorgaans tijdrovend en repetitief proces.

Dankzij een rechtstreekse koppeling met het kassasysteem, wisselt een geïntegreerde betaaloplossing ook informatie uit. Dit levert waardevolle data op die kunnen worden gebruikt om rapportages te creëren en voorraadbeheer, personeelsplanning en andere relevante software te optimaliseren. Voor webshops betekent het hebben van een geïntegreerde betaaloplossing dat klanten niet naar een externe website of app van derden worden geleid om betalingen te voltooien – een stap die vaak kan leiden tot het verlaten van de winkelwagen. Een geïntegreerde betalingsoplossing is ideaal voor alle soorten winkels, en zeker voor winkels die zowel online als in-shop transacties uitvoeren.

Het gevaar van tech-silo’s

Niet-geïntegreerde betalingen vergen veel handmatige werkzaamheden en zorgen voor complexiteit in het afrekenproces.

Bovendien ontstaan door niet-geïntegreerde oplossingen tech-silo's: geïsoleerde functionaliteiten of tools die de operationele transparantie beperken, de integriteit en beveiliging van data bedreigen, en de klantervaring verslechteren. Stel je voor dat werknemers niet als een team zouden samenwerken, maar iedereen individueel te werk zou gaan, zonder te communiceren met anderen.

Net zoals samenwerking essentieel is in een team, geldt hetzelfde voor de digitale oplossingen binnen je onderneming. Als je silo's in jouw tech set-up kunt verwijderen, werk je efficiënter en strategischer.

De voordelen van integratie

De voordelen van een geïntegreerde aanpak voor retailers zijn talrijk en gaan verder dan het verbeteren van het afrekenproces. Wanneer kassa- en betaaloplossingen zijn geïntegreerd, kan dit ook voor meer inkomsten en winst zorgen. Dat komt omdat het veel gemakkelijker is om zaken als loyaliteitsprogramma's en marketing-tools te implementeren, die kunnen helpen om je omzet te verhogen en je in staat stellen om betere relaties met je klanten op te bouwen. Eén van de grootste bepalende factoren voor klanttevredenheid is het (online) afrekenproces. Wanneer dat proces soepel verloopt, zal de tevredenheid van klanten – en daarmee ook hun loyaliteit aan een zaak of merk – ook verbeteren.

Ook zijn er directe voordelen voor je winkel: door niet te hoeven werken met verschillende soorten hardware en software, is de kans groot dat je geld kunt besparen. Wanneer je met meerdere oplossingen van één leverancier werkt, is de dienstverlening en ondersteuning eenvoudiger en gecentraliseerd, wat voor meer groeimogelijkheden en efficiëntie zorgt. Bovendien worden betalingen automatisch ingevoerd in boekhoudsoftware, wat voor een vereenvoudiging van het proces zorgt. Door processen te automatiseren, hoef je niet meer elke kassa- en betaaltransactie handmatig in te voeren en vast te leggen. Dit levert onder andere profijt op tijdens het doen van belastingsaangiftes. En dankzij verbeterde rapportagefuncties kun je data gebruiken om betere en geïnformeerde beslissingen te nemen.

Het gebruik van geïntegreerde technologieën is de toekomst van de retailsector. Vertrouwen op meerdere, individuele oplossingen die niet met elkaar communiceren is duur, inefficiënt en vergroot het risico op silo’s. Een uniforme, geïntegreerde aanpak van technologie zorgt ervoor dat alles in harmonie samenwerkt – van kassa tot betalingen, van voorraad tot boekhouding.