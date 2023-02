Tijd voor een nieuwe pinterminal? 5 dingen die je moet weten

Pakt jouw pinterminal sommige kaarten niet? Ben je klaar met het betalen van hoge transactiekosten over ieder bedrag dat je afrekent? Hoog tijd om je keuze te heroverwegen en je te oriënteren op een pinautomaat die bij jouw MKB-onderneming past! Houd rekening met deze vijf zaken.

1. Kopen, huren of leasen

Tenzij je een pop-up of andere tijdelijke business opent, is het kopen van een pinterminal het kopen van een pinterminal altijd te verkiezen boven het huren van een pinterminal. Binnen 3 maanden heb je jouw pinapparaat er namelijk al uit. Je hoeft niet bang te zijn voor een storing aan je pinmachine, want met het serviceabonnement word je snel uit de brand geholpen wanneer nodig. Ben je toch op zoek naar een tijdelijk apparaat? Dan is een pinterminal huren natuurlijk altijd mogelijk. En zelfs leasen kan. Onderzoek goed wat bij je wensen past, maar deins niet direct terug voor de aanschaf. Het klinkt misschien minder flexibel, maar het scheelt je al snel een hoop kosten.

2. Kosten per betaling

Wat kost een pinterminal? Tussen de 99 en 385 euro. Maar stel je liever de vraag: wat kost een pintransactie? Er zijn namelijk verschillende aanbieders. Bij sommige aanbieders betaal je geen abonnementskosten, maar draag je een percentage tussen 1,2% en 1,9% over de pinomzet af. In eerste instantie lijken de kosten laag (als startende ondernemer), maar uiteindelijk snoept dat percentage behoorlijk van je marge. Het kan je bij grote aankopen zelfs aardig de das om doen. Kies daarom altijd voor een pinleverancier die vaste prijzen hanteert om sluipende kosten te vermijden.

Een rekenvoorbeeldje:

Stel je hebt maandelijks 150 transacties met een gemiddelde waarde van 60 euro per transactie (totale omzet van € 9.000,- p/maand). De totale betaalkosten met een flexibele pinautomaat kost: €9.000,- x 1,9% = €171,-

Als je dit vergelijkt met een aanbieder met een contract en vaste transactiekosten, zou je: €16,85 abonnementskosten + 150 transacties x €0,077= €28,40 betalen. Je investeert dan wel eenmalig in een pinautomaat, maar die kosten zijn binnen 2 maanden terugverdiend.

3. Alle betaalpassen accepteren

In restaurants of winkels is dit een bekende situatie: toeristen die met American Express willen betalen. Maar deze kaart wordt niet door alle pinmachines geaccepteerd. Of denk aan toeristen uit Azië die met WeChat of AliPay op hun telefoon willen afrekenen. Zonde als al deze transacties mislukken, vooral in de randstad loop je zo veel sales mis. En wat te denken van onze zuiderburen die met hun Bancontact of via de Payconiq-app betalen? Maak de acceptatie van alle betaalpassen daarom een voorwaarde in je keuze voor een nieuwe terminal.

4. Pinterminal updates

Misschien heb je de melding al eens ontvangen van je huidige pinterminalleverancier: updaten! Je pinterminal is immers een klein computertje dat op software draait. En waar software is, zijn updates. Op je telefoon wordt een update vaak met een druk op de knop al ingezet – een paar minuten later is het geregeld. Maar bij een pinautomaat verloopt dat jammer genoeg nog vaak anders: de apparaten moeten weer terug naar de leverancier of er moeten zelfs nieuwe modellen worden aangeschaft. Goed nieuws! Niet bij iedere aanbieder is dit het geval. Doe hier daarom navraag over bij de aanschaf van je nieuwe pinautomaat.

5. Levertijden

De gemiddelde levertijd van pinterminals is 7 tot 10 weken. Balen als je net even 1 of 2 pinterminals tekortkomt in een drukke terrasperiode . Of als je gewoon niet houdt van wachten! Gelukkig zijn ook daar weer uitzonderingen op de regel. Zo heeft pinterminalleverancier SEPAY by Buckaroo een magazijn in Den Haag met alle modellen op voorraad. Vaste, mobiele, mini’s… noem maar op. Wanneer jouw order compleet is aangeleverd voor 14:00, dan kun je de volgende dag beginnen met pinnen.

Op zoek naar een nieuwe pinterminal? SEPAY by Buckaroo heeft nu een nieuw licht, handzaam model in het assortiment, probeer hem uit voor 155 euro en met een vaste transactie fee vanaf 0,054 voor een pinpasbetaling en vanaf 1,25% voor een creditcardbetaling. De pinterminals van SEPAY by Buckaroo ondersteunen alle bankpassen, rekenen geen variabele kosten en bij updates loop je geen vertraging. Koop, huur of lease nu jouw nieuwe pinterminal via: www.sepay.nl