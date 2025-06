TikTok Shop sluit zich aan bij het e-commerceplatform Neteven van Lectra

TikTok Shop is toegevoegd aan het netwerk van Neteven, het e-commerceplatform van technologiebedrijf Lectra. Neteven werkt al samen met grote online marktplaatsen zoals Amazon, Asos, Decathlon en Zalando. Dankzij de nieuwe samenwerking met TikTok, het dochterbedrijf van techgigant ByteDance, kunnen modemerken hun collecties nu ook verkopen via een van de populairste sociale mediakanalen. Dat meldt Lectra in een persbericht.

Neteven biedt modemerken een centrale SaaS-oplossing voor het beheer van hun online verkoop. Het platform stroomlijnt productinformatie, voorraadbeheer en orderafhandeling, en automatiseert tegelijkertijd de verkoop via meerdere marketplaces.

TikTok Shop is een geïntegreerde winkelomgeving binnen de video-app TikTok. Het stelt gebruikers in staat om producten te ontdekken én direct aan te schaffen zonder de app te verlaten. De functie is al actief in onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en werd onlangs uitgerold in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De introductie in Nederland en België wordt binnenkort verwacht, al is een exacte datum nog niet bekend.

De integratie is een strategische stap voor modebedrijven die willen profiteren van "social commerce," oftewel: verkoop via sociale media. Greg Zemor, CEO van Neteven, stelt dat aangesloten merken gemiddeld 35 procent meer online verkopen realiseren binnen zes maanden. Bovendien wordt de ‘time-to-market’ – de tijd van ontwerp tot verkoop – met circa 80 procent verkort.

“Die groei danken we niet alleen aan onze technologie, maar ook aan de kracht van ons marktplaatsnetwerk,” aldus Zemor. “Ik ben dan ook bijzonder verheugd TikTok Shop aan ons netwerk toe te voegen.”