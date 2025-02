Tim Christiani lanceert made-to-order service

Tim Christiani lanceert op donderdag 20 februari een made-to-order service. Dit maakt de gelijknamige ontwerper bekend op zijn website. Klanten kunnen items uit zijn eerste collectie, 'In And Out Of Grace', bestellen."Elk kledingstuk wordt met de hand door mij vervaardigd in mijn studio in Amsterdam, met de beste materialen en technieken."

Christiani heeft eerder samengewerkt met merken zoals Ninamounah en Bonne Suits. In september 2024 lanceerde hij zijn eerste solocollectie, getiteld 'In And Out Of Grace'. Deze collectie bestaat uit genderneutrale kledingstukken gemaakt van deadstock-materialen. Een opvallend element in zijn collectie is het gebruik van mensenhaar. “Mensen zijn heel ijdel over hun haar. Het is een verlengstuk van onszelf. Toch wordt het vaak weggegooid na het knippen," legde hij in september 2024 uit in een interview met FashionUnited.

Het bericht op zijn website onderstreept dat omdat hij met deadstock-materialen werkt, sommige stoffen niet altijd beschikbaar zijn. In dat geval wordt in overleg met de klant een passend alternatief gekozen voordat de productie start. De verwerkingstijd bedraagt maximaal vier weken.

Naast zijn creatieve werk ontwerpt en produceert Christiani ook uniformen voor bedrijven en andere organisaties.