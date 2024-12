Tiny Library zoekt groeigeld voor internationale uitbreiding

Tiny Library is klaar voor uitbreiding en verbetering. Het verhuurplatform voor baby- en kinderproducten zoekt nieuw groeigeld middels een crowdfunding om deze plannen te realiseren, zo maakt Tiny Library bekend in een campagnefilmpje.

Tiny Library zoekt 500.000 euro om het platform uit te breiden, de logistiek te verbeteren en internationaal uit te rollen. Specifieker heeft het verhuurplatform plannen om de klantervaring te verbeteren en de operationele processen verder te automatiseren. Daarnaast moet de logistiek verder worden ontwikkeld om flexibiliteit te vergroten, kosten te verlagen en hogere service te bieden. Wat de uitbreiding naar het buitenland betreft, wil Tiny Library verder uitbreiden naar België en een pilot starten in Duitsland.

Het verhuurplatform heeft de ambitie om in 2028 ‘de circulaire keuze voor babyspullen te zijn in Nederland, België en Duitsland’. Daarbij wil het 10 procent marktaandeel en 75 procent van de ouders als overweger hebben.

Men kan in Tiny Library investeren door aandelen te kopen. Zo is de prijs per aandeel 272,81 euro. Het minimale investeringsbedrag is 545,62, wat gelijk staat aan twee aandelen. Investeren kan via de investeringspagina van het bedrijf.

In februari 2024 haalt het verhuurplatform al eens 1,4 miljoen euro op. Het bedrijf zette het geld destijds in om het magazijn, platform en assortiment onder handen te nemen.