TMO studenten onderzoeken implementatie van Category Management

Studenten Quirinne Gierkink en Yasmin ten Hagen van TMO Fashion Business School doen voor hun scriptie onderzoek naar de implementatie van Category Management in de fashionbranche. Aanleiding voor dit onderzoek is een vraagstuk van Evelyn van Leur van Category & Trade Company die na het succes haar eerdere boeken, samen met TMO Onderwijsmanager Chris van Veldhuizen werkt aan een Doe-boek over Category Management voor de mode- en lifestylebranche.

Category management is een manier om professioneel te kijken naar inkoop en assortimenten en is ontstaan in de foodsector. Door de lage marges op producten was een nieuw type beleid voor bedrijven binnen deze sector noodzakelijk om relevant en wendbaar te blijven. Het toepassen van Category Management heeft in de foodsector geleid tot aantoonbaar betere rendementen.

Ook in de fashion worden inkoopbeslissingen niet langer meer vanuit het onderbuikgevoel genomen en ligt niets in het winkelschap er bij toeval.

Het voornaamste doel van het onderzoek is dan ook om een beter inzicht te krijgen in deze verschuiving en de bijkomende kansen. Dit zal worden onderzocht aan de hand van de 4 pijlers van Category Management: assortmentplanning, spaceplanning, visual merchandising en inventory management & replenishment, waarmee de situatie nauwkeuriger in kaart kan worden gebracht.

Met deze poll willen de studenten inventariseren in welke mate er al kennis bestaat over CM binnen de fashionbranche.

