Tod’s S.p.A. behaalt omzetplus van 55,1 procent in H1

Italiaans luxebedrijf Tod’s S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzet behaald van 398,4 miljoen euro. Dit deed het bedrijf dankzij een omzetstijging van 55,1 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar, zo blijkt uit het financiële verslag.

Het concern is het moederbedrijf van de merken Tod’s, Fay, Hogan en Roger Vivier. Tod’s behaalde een omzet van 188 miljoen euro dankzij een stijging van 50,9 procent. Roger Vivier zag met een omzetplus van 83,6 procent de grootste stijging. De omzet landde op een bedrag van 112,7 miljoen euro. Hogan was goed voor 80,5 miljoen euro in het halfjaar dankzij een stijging van 38 procent en Fay behaalde een omzet van 16,8 miljoen euro.

Hoewel de omzet in verhouding flink gestegen is, blijft het resultaat van Tod’s S.p.A. negatief. Het nettoresultaat komt neer op een verlies van 20,7 miljoen euro en het ebit op een verlies van 2,7 miljoen euro.