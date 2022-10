Tod’s S.p.A. blijft toch beursgenoteerd: drempelwaarde niet bereikt

Italiaanse modegroep Tod's S.p.A. wordt toch niet van de beurs afgehaald. In augustus kondigde de familie Della Valle achter de groep via een persbericht aan dat het de modegroep van de beurs wilde halen en hiervoor een groot deel van de beursgenoteerde aandelen wilde terugkopen voor een hogere prijs (veertig euro per los aandeel), met als doel een totaal aandeel van negentig procent te behalen. Echter blijkt nu uit een verklaring van het bedrijf dat de drempelwaarde van negentig procent niet behaald is.

In totaal werden in augustus 4.134.358 aandelen, die 12,49 procent van het aandelenkapitaal van Tod's Group vertegenwoordigen, aangeboden voor het bod, zo licht WWD uit. Deze komen bij het al bestaande belang van de familie. Echter bleek dat ‘DeVa Finance’ van de familie Della Valle bij de sluiting van de acceptatieperiode op dinsdag slechts 86,95 procent van de aandelen in handen had en daarmee de doelstelling van negentig procent niet heeft behaald.

De familie Della Valle heeft verklaard geen gebruik te willen maken van haar recht om af te zien van de drempelvoorwaarde. Het openbare bod zal daarmee niet worden voltooid. De op het bod ingeschreven aandelen zullen vandaag zonder kosten aan de respectieve houders worden teruggegeven, aldus WWD.

Met het naar buiten komen van het nieuws daalde de koers van Tod's S.p.A. op de Italiaanse beurs vandaag met 17,42 procent tot 32,7 euro in de centraal Europese ochtendhandel.

De familie Della Valle wilde Tod’s S.p.A van de beurs afhalen om de ontwikkeling van de merken in het portfolio te versnellen. Onder de merken van de groep vallen Tod's, Roger Vivier, Hogan en Fay. De groep wilde de zichtbaarheid van deze merken verbeteren, de positionering versterken en ze voorzien van meer “operationele autonomie”.