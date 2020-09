Tod’s S.p.A. ziet omzet met 43,6 procent teruglopen in H1

Italiaans luxebedrijf Tod’s S.p.A. heeft in de eerste zes maanden van het financiële jaar de omzet met 43,6 procent zien teruglopen. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de groep.

Tod’s S.p.A. is niet alleen het moederbedrijf van het merk Tod’s, maar ook van de merken Roger Vivier, Hogan en Fay. Bij Tod’s was de grootste afname te zien, namelijk 46,3 procent. Fay volgt met een daling van 42,4 procent, Hogan met 42 procent in de min en bij Roger Vivier liep de omzet met 39,3 procent terug. Het bedrijf behaalde een omzet van 256,9 miljoen euro in het eerste halfjaar, zo blijkt uit het verslag.

Als men kijkt naar de diverse categorieën is de omzet bij ‘lederwaren en accessoires’ het hardst geraakt. De omzet nam in deze categorie met 52,1 procent af. In de categorie schoenen lag de omzet 42,5 procent lager dan in het eerste financiële halfjaar van 2019. Kleding zag de kleinste daling, nog steeds 38,2 procent. Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat kleding niet de grootste productcategorie is voor de groep. Kleding maakt namelijk maar 5,8 procent van de totale omzet op terwijl de categorie schoenen een aandeel van 82,4 procent heeft.