Tod’s S.p.A. start 2024 met een omzetdaling door tegenwind wisselkoersen

Tod’s S.p.A. begint het jaar 2024 met een omzetdaling. Daarbij is de tegenwind bij de wisselkoersen de grootste boosdoener, meldt het bedrijf in een kwartaalverslag. De omzetkrimp komt na een jaar van groei. Tod’s schreef in boekjaar 2023 namelijk nog een omzetgroei van 11,9 procent op.

Tod’s omzet komt neer op 252,3 miljoen euro en ligt daarmee 6,7 procent lager dan een jaar eerder. De wisselkoersen hadden negatieve effecten op het resultaat van de verkopen. Ter vergelijking: De omzet inclusief de effecten en indekking zou in de eerste drie maanden neerkomen op 257,9 miljoen euro en zou dan 4,7 procent lager liggen dan een jaar eerder.

De Italiaanse modegroep presteert het beste op de Europese en Amerikaanse afzetmarkt, terwijl China achterblijft. Zo groeit Tod’s in Amerika met 19,6 procent en in Europa (exclusief Italië) met 5,1 procent. De Chinese afzetmarkt krimpt met 24 procent.

In het kwartaalverslag wordt nogmaals benoemd dat Tod’s S.p.A. de beurs verlaat nu de overname door L Catterton succesvol wordt bevonden. “We hebben deze keuze gemaakt om het volledige potentieel van onze individuele merken te ontwikkelen, door alle noodzakelijke investeringen te doen in een tijdslijn die wij het meest geschikt achten. We hebben een geweldige groeikans en die zullen we proberen te begrijpen met een langetermijnvisie.”