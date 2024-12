‘Toekomstbestendige textielsector’: Staatssecretaris presenteert nieuw beleidsprogramma

Nederland werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Om daar te komen moeten er ook veranderingen plaatsvinden in de textiel en kledingsector, zo komt naar voren uit het nieuwe beleidsprogramma Circulair Textiel. Het programma is woensdag gepresenteerd door staatssecretaris voor Milieu, Chris Jansen.

Het beleidsprogramma bevat meerdere maatregelen die moeten helpen om de uitdagingen rondom textiel en het milieu het hoofd te bieden. Daarbij moet het leiden tot een ‘toekomstbestendige textielsector’. De voortgang van het beleidsprogramma zal ook jaarlijks worden gemonitord.

Overkoepelend zijn de doelstellingen van het nieuwe programma: Het verminderen van grondstoffen, substitutie van grondstoffen naar duurzamere materialen, levensduurverlenging van producten en hoogwaardige verwerking van textielafval.

Nieuw beleidsprogramma voor textielsector

De voorgestelde maatregelen bevatten vele interessante punten. Hoewel elk van de maatregelen de aandacht verdient, licht FashionUnited er enkele uit.

Het beleidsprogramma meldt onder andere dat gekeken wordt naar hoe circulaire ondernemers in Nederland geholpen kunnen worden zodat ze beter kunnen concurreren met andere bedrijven die het minder nauw nemen met kwaliteit, milieu en duurzaamheid. Denk aan subsidies voor deze bedrijven, maar ook het belasten van bedrijven die niet duurzaam handelen.

Ook is er de wens om mensen te stimuleren meer tweedehands te kopen en bewuster na te denken of een kledingstuk wel echt nodig is. Door middel van gedragsonderzoek en campagnes wil de overheid miskopen voorkomen het langer dragen van kleding stimuleren. De overheid wil het daarbij makkelijker maken voor consumenten om voor tweedehands te kiezen, door het aanbod van tweedehands kleding in de winkelstraat te vergroten. Een ander punt dat naar voren komt is een mogelijk verbod op (fossiele) reclame, een maatregel die al eerder is geopperd door gedragswetenschappers van de UvA en HvA.

Nederland heeft daarnaast ook te maken met diverse Europese maatregelen. Zo moeten producten gaan voldoen aan minimale kwaliteitseisen en ze moeten goed repareerbaar zijn. Door de kwaliteit te verhogen worden wordt het voor een gedeelte makkelijker om de items later te recyclen. Het goed kunnen inzamelen en verwerken van textiel is een belangrijk punt in het beleidsprogramma. Ook hebben ze een productpaspoort nodig zodat de informatie over de herkomst en het gebruik van materialen inzichtelijk is. Op Europees niveau is er ook een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel. Al deze elementen zijn ook van toepassing op Nederland.

Wie diep in het beleidsprogramma duikt ziet ook staan dat er zelfs wordt overwogen om een productieplafond in te stellen: een maximum aan wat bedrijven op de markt mogen brengen. Ook de optie van een importquota wordt overwogen. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan en in de eerste helft van 2025 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het eventueel verplichten van retourkosten, om op die manier retouren terug te dringen wordt ook geopperd.

Kortom: het beleidsprogramma presenteert veel mogelijk ingrijpende maatregelen voor de branche. Een gedeelte van de maatregelen staat al vast, naar andere maatregelen wordt nog onderzoek gedaan.