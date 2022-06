Toeleveringsketen Nike, Inc. blijft stroef, desondanks groei over hele boekjaar

Nike, Inc. blijft last houden van strubbelingen in de toeleveringsketen. In het vierde kwartaal van het boekjaar, dat afliep op 31 mei, daalde de brutomarge met tachtig basispunten naar 45 procent als gevolg van toenemende kosten voor logistiek en vervoer. Ook moest het extra geld opzij zetten voor incourante voorraad in de regio Groot-China, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf.

Die kosten konden enigszins worden gecompenseerd door strategische prijsveranderingen en wijzigingen in internationale wisselkoersen, maar niet helemaal.

De omzet daalde in het vierde kwartaal naar 12,2 miljard dollar (omgerekend 11,5 miljard euro), een procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst daalde met vijf procent naar 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro).

Omzet Nike, Inc. stijgt met vijf procent over volledig boekjaar

Over het hele boekjaar steeg de omzet van Nike, Inc. met vijf procent naar 46,7 miljard dollar (44,1 miljard euro). Dat was vooral te danken aan groei in de directe verkoop van Nike: online werd er 18 procent meer verkocht dan in een boekjaar eerder, en in de eigen winkels stegen de omzetten met tien procent. In totaal steeg de omzet van Nike’s directe verkopen naar 18,7 miljard dollar (17,7 miljard euro).

De nettowinst van Nike kwam uit op zes miljard dollar (5,7 miljard euro), een stijging van zes procent ten opzichte van het jaar daarvoor.