Tommy Hilfiger lanceert resale service in samenwerking met ThredUp

Tommy Hilfiger slaat de handen ineen met Amerikaans tweedehandsplatform ThredUp en stapt de resale in, zo meldt ThredUp in een persbericht. Bij het opzetten van de service is gebruikt gemaakt van ThredUp’s ‘Retail-as-a-Service’ platform, dat resale opties biedt aan merken en retailers. De service is vooralsnog alleen nog in de Verenigde Staten te gebruiken.

Tommy Hilfiger klanten die zich in de Verenigde Staten bevinden kunnen pakketten met dames- en kinderitems van ‘elk merk uit hun kast’ en Tommy Hilfiger kleding voor mannen gratis verzenden naar ThredUp via een verzendlabel dat te downloaden is op de website tommy.thredup.com. Wanneer de verzonden kleding wordt verkocht, ontvangen de klanten een Tommy Hilfiger winkeltegoed dat zowel online als in de winkel gebruikt kan worden.

"Deze samenwerking is onze nieuwste stap in onze reis om een volledig circulair merk te worden,” zo deelt Esther Verburg, uitvoerend vice president van duurzame bedrijfsvoering en innovatie van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe, over de samenwerking mee in het persbericht. “We verheugen ons erop dit programma, dat ons helpt meer waarde te creëren uit ons bestaande product en op een nieuwe manier in contact te komen met onze consumenten, met ThredUp te lanceren. De Amerikaanse markt zit boordevol circulair potentieel, en samen met ThredUp hopen we een langdurig verschil te maken."

In het meest recente kwartaalverslag van ThredUp, waarin het bedrijf een omzetplus van 31 procent noteerde, deelde James Reinhart, CEO van ThredUp Inc., dat het bedrijf vooruitgang boekt in de Europese markt door merken te helpen in het aanbieden van resale-opties. “Door te blijven investeren in onze wereldwijde infrastructuur versterken we onze positie in de groeiende resale markt en boeken we vooruitgang met het bouwen van een toonaangevend bedrijf dat de manier waarop de wereld winkelt verandert en een nieuw tijdperk van duurzaam shoppen inluidt.”