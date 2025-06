Tommy Hilfiger officiële kledingpartner Cadillac Formule 1-team

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp., versterkt zijn banden met de Formule 1. Het merk heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Cadillac, het nieuwe Formule 1-team, ondersteund door TWG Motorsports en General Motors. Cadillac voegt zich in 2026 bij de startgrid.

Tommy Hilfiger brengt zijn ‘fashiontainment’ (fusie van mode en entertainment) naar de Formule 1. De populariteit van de sport is ongekend hoog. Twee Amerikaanse merken komen samen, nu het Cadillac Formule 1-team zich klaarmaakt om de eerste nieuwe toevoeging aan de autosport te worden sinds 2016.

“Twee iconen. Eén visie. Een gedurfd nieuw tijdperk voor de Amerikaanse autosport”, aldus Tommy Hilfiger. “We zijn er trots op ons Formule 1-verhaal voort te zetten naast TWG Motorsports en Cadillac. We delen de visie om de geschiedenis van de Formule 1 te eren en tegelijkertijd vooruit te streven. We vieren waar we vandaan komen en geven een nieuwe invulling aan waar we naartoe kunnen. Nu de wereldwijde aanwezigheid van de sport blijft groeien, is dit hét moment om groot te dromen. We laten de wereld zien wat een Amerikaans team kan toevoegen aan de startgrid.”

Als officiële kledingpartner zullen de outfits van het Cadillac F1-team het kenmerkende ontwerp en de iconologie van Tommy Hilfiger dragen. Het logo van het modemerk zal ook te zien zijn op de auto, de racepakken en de helmen.

Tommy Hilfiger zal ook fanwear-collecties ontwerpen. De esthetiek van het merk wordt gecombineerd met de prestatiegerichte codes van het Cadillac Formule 1-team. Dit zal de conventies uitdagen en een nieuwe standaard zetten voor lifestyle-partnerschappen in de sport.

Graeme Lowdon, teambaas van het Cadillac Formule 1-team, voegt toe: “Wij zijn een Amerikaans team dat een van de meest iconische Amerikaanse merken aller tijden vertegenwoordigt. Tommy Hilfiger is ook een Amerikaans icoon en de geschiedenis van het merk in de Formule 1 is ongeëvenaard.”

“Terwijl we een gedurfde nieuwe visie naar de paddock brengen, weerspiegelt deze samenwerking echt de geest van wat we aan het opbouwen zijn. Samen racen we niet alleen, maar stimuleren we ook innovatie die de toekomst van zowel entertainment als engineering zal bepalen.”

In zijn veertigjarige geschiedenis heeft Tommy Hilfiger een unieke erfenis opgebouwd in de sportwereld. Het merk werkt samen met atleten en evenementen in de zeilsport, golf, wintersport en voetbal. Sinds de jaren negentig sponsort het merk Team Lotus, Ferrari en Mercedes-AMG F1 en werkt het samen met F1-coureur Lewis Hamilton.

Het merk onthulde onlangs ook een nieuwe APEXGP-collectie, nauw verbonden met de film ‘F1 The Movie’. De film, met merkambassadeur Damson Idris in de hoofdrol, wordt eind juni gelanceerd.

Rytz Goldman, Global Brand President van Tommy Hilfiger: “Vanaf het allereerste begin hebben entertainment en sport deel uitgemaakt van ons merk. Door onze focus op de autosport te verdubbelen, presenteren we een frisse kijk op wat er mogelijk is wanneer mode zich ontwikkelt met de snelheid van de popcultuur.”

“Deze iconische samenwerking zet onze traditie voort om grenzen te verleggen, stijl naar de startgrid te brengen en de toekomst van de Formule 1 te stimuleren.”

Het Cadillac F1-team kreeg in maart 2025 de definitieve goedkeuring om zich bij de Formule 1 aan te sluiten. Het team, gevormd door TWG Motorsports en General Motors, wil een nieuw hoofdstuk schrijven in de Amerikaanse deelname aan de Formule 1. Het team heeft vestigingen in Fishers (Indiana) en Charlotte (North Carolina) in de Verenigde Staten en in Silverstone in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe team heeft zijn coureurs nog niet bekendgemaakt, maar een aankondiging wordt later deze zomer verwacht. Dan Towriss, directeur van het Cadillac Formule 1-team: “Tommy Hilfiger is een Amerikaans origineel en we zijn er trots op hen als onze eerste officiële partner te verwelkomen.”

“Deze samenwerking vertegenwoordigt de fusie van twee gedurfde, innovatieve merken, waar prestaties en iconische stijl samenkomen. Terwijl we een team opbouwen dat Amerikaanse ambitie op het wereldtoneel van de Formule 1 weerspiegelt, zet deze samenwerking de toon voor wat komen gaat.”