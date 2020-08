Tommy Hilfiger richt zich met nieuwe doelen op circulariteit en inclusiviteit

Modebedrijf Tommy Hilfiger legt een grotere focus op circulariteit en inclusiviteit, zo meldt het in een persbericht. Het merk kondigt met het Make it Possible-programma 24 nieuwe doelen aan die het wil bereiken in 2030. De doelen draaien dus om een circulaire en inclusieve aanpak.

Het bedrijf meldt dat de doelen zijn opgezet in vier pijlers: circle round, made for life, everyone welcome en opportunity for all. Tommy Hilfiger geeft aan dat het producten volledig circulair wil maken en al 80 procent van alle ontwerpers binnen het bedrijf zijn getraind op het gebied van circulair design. Ook wil het bedrijf zeker weten dat het met respect voor de aarde handelt, iedereen zich welkom voelt bij het merk en er gelijke kansen zijn binnen het bedrijf.

“In deze tijd van gezondheids-, humanitaire, milieu- en economische crisis, delen we de verantwoordelijkheid voor het vinden van innovatieve oplossingen die inclusiviteit aanmoedigen en een meer circulaire toekomst bouwen,” aldus CEO Tommy Hilfiger Global Martijn Hageman, in het persbericht. “Het zit in onze natuur om verandering te stimuleren, zelfs in deze uitdagende tijd, en daarom kondigen we onze Make it Possible duurzaamheidsprogramma aan.”