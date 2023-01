Topman Primark denkt niet aan e-commerce

George Weston, CEO van Primark, denkt er zelfs na een pandemie niet aan om e-commerce te omarmen, dat vertelt hij in een interview met de Financial Times volgens Emerce. Ook in de nabije toekomst denk de Primark-topman er niet aan.

“Wen er maar aan”, zegt Weston in het interview met de Financial Times. Weston profileert zijn keten als een winkelbedrijf dat zich enkel en alleen op de fysieke retail richt. Daar komt volgens hem het aanbod het beste tot zijn recht. Weston denkt dat de e-commerce te veel marge zou kosten en ‘een van de vele verkopers van goedkopere spulletjes’ zou zijn.

Hoewel Primark sinds de pandemie click&collect aanbiedt op een website, zal het niet overgaan tot een webshop. Click&collect zou zorgen voor een extra winkelomzet. De beweringen over de uitgestorven winkelstraten na de coronacrisis gelooft Weston duidelijk niet, aldus Emerce.