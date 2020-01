‘Topman Victoria’s Secret vertrekt en denkt aan verkoop’

Leslie H. Wexner, de 82-jarige CEO van Victoria’s Secret’s moederbedrijf L Brands Inc., treedt mogelijk af. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen die bekend zouden zijn met de kwestie. Wexner wordt onderzocht vanwege zijn banden met de veroordeelde financier Jeffrey Epstein.

Daarnaast schrijft de Wall Street Journal dat Wexner “strategische alternatieven voor Victoria’s Secret zoekt”, en daarvoor in gesprek is met het private equity-bedrijf Sycamore Partners. De gesprekken zouden kunnen leiden tot een volledige of gedeeltelijke verkoop van het lingeriemerk, aldus de krant. Het nieuws volgt op de verliezen die het Amerikaanse L Brands Inc. de afgelopen tijd leed. Het bedrijf noteerde een flink nettoverlies in fiscaal 2019, zag de omzetten teruglopen, en verloor bijna 30 procent aan beurswaarde.

Wexner staat al 57 jaar aan het roer van Victoria’s Secret’s moederbedrijf. Hij is daarmee de langst dienstdoende CEO van een S&P 500-bedrijf. Mocht Wexner daadwerkelijk opstappen als CEO, dan blijft het nog wel bestuursvoorzitter.