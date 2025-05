Topmannen ABG en Saks over nieuwe luxegroep: ‘Nodig voor de Amerikaanse mode-industrie’

Amerikaanse modebedrijven Authentic Brands Group en Saks Global kondigden in 2024 hun samenwerking ‘Authentic Luxury Group’ aan. Tijdens het World Retail Congress in Londen gaven topmannen Jamie Salter (CEO ABG) en Richard Baker (voorzitter Saks) wat meer informatie over de samenwerking.

Het dubbelinterview, geleid door congress host Steph McGovern, onthulde onder andere dat de samenwerking tussen de twee bedrijven zo’n twaalf jaar in de maak was. Het duurde namelijk lang om iedereen bij Saks Global aan boord te krijgen, maar recent werd duidelijk dat samenwerking nodig was, niet alleen voor de twee bedrijven maar naar eigen zeggen ook voor de Amerikaanse industrie. “We moesten het doen, anders zou er geen Amerikaanse industrie overblijven.”

Salter laat weten dat hij al langer met Authentic Brands Group de luxe- en premium industrie in wil. “Het draaide bij ons jaren alleen om distributie en als je de luxe industrie in wil met je merkportfolio, dan moet je ook een distributiekanaal hebben.” Hiervoor had hij dus de merken van Saks Global op het oog (Bergdorf Goodman, Neiman Marcus en Saks Fifth Avenue). Pas toen duidelijk werd hoe zeer het consumentenlandschap aan het veranderen is, realiseerde iedereen bij Saks zich dat zij ook voordeel kunnen halen uit de samenwerking. “Er is namelijk 600 miljoen dollar aan synergie tussen onze bedrijven”, zo vertelt Baker tijdens het evenement.

De topmannen geven aan dat er een industrie is waarin te veel kortingen worden gegeven, er te veel leveranciers zijn en niet genoeg marge. Dit is op de lange termijn niet houdbaar. Binnen de joint venture tussen Saks en Authentic Brands Group worden er dan ook honderden leveranciers geschrapt, slecht presterende merken worden afgestoten, het bedrijf stapt meer af van private label en het zet premium partnerschappen op de voorgrond.

Onderdeel van het nieuwe partnerschap is ook de link met Amazon. Saks heeft namelijk een eigen webshop geopend binnen Amazon. Hoewel Amazon op dit moment niet direct met luxe items wordt gelinkt, denkt Baker dat dit over vijf jaar ‘heel natuurlijk voelt’.

Dit luxe gevoel van Authentic Luxury Group moet versterkt worden door de wereld van luxe huizen en hotels in te stappen. Op dit moment zijn er al enkele in de maak, zo vertellen de mannen. Deze verblijfsplekken zijn een gehele Saks look and feel. “Als er op een gebouw in Bangkok staat dat het een Saks-gebouw is, dan weten de Amerikaanse expats meteen dat het een luxe residentie is.”

Na het duo-interview tijdens het World Retail Congress is duidelijk dat de twee grootse plannen hebben voor Authentic Luxury Group.