‘Topmannen Belgische PostNL vrijgelaten uit voorarrest’

Rudy van Rillaer en John de Bruin van PostNL België zijn woensdag vrijgelaten uit voorarrest, zo melden diverse media waaronder Nu.nl en De Tijd. De Belgische onderzoeksrechter heeft besloten dat het voor het onderzoek niet noodzakelijk is dat de twee vast blijven zitten, maar er zijn wel voorwaarden gesteld aan hun vrijlating. Van Rillaer is de CEO van de Belgische tak van PostNL en De Bruin is operations manager.

De twee werden vorige week opgepakt toen de Belgische politie invallen deed in drie PostNL depots in België. Ze zouden eigenlijk eerder deze week vrijgelaten worden, maar het justitie onderdeel dat het onderzoek uitvoert ging in beroep tegen de vrijlating. PostNL wordt in België al langer onderzocht vanwege vermeende misstanden.

Van Rillaer en De Bruin zijn nu dus vrijgelaten en ook de depots in Wommelgem en Willebroek zijn vrijgegeven. Deze depots waren verzegeld na de inval.