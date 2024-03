Tot helft van verkoopprijs: Frankrijk peinst over beste vorm extra belasting op fast fashion

Frankrijk overweegt een extra belasting voor fast fashion producten. Enkele weken geleden werd een 5 euro belasting op elk product geopperd, nu blijken ook andere opties overwogen te worden. In een nieuw wetsvoorstel is opgenomen dat een belastingen van tot 50 procent van de verkoopprijs kan worden opgelegd, zo meldt Reuters.

Het wetsvoorstel bevat extra belastingen van 10 euro per product, of 50 procent van de verkoopprijs. Dit moet tegen 2030 zijn ingevoerd als het voorstel wordt geaccepteerd. Eerst moet deze nog worden gepresenteerd aan het parlementaire comité van Frankrijk, dit wordt halverwege maart gedaan.

Frankrijk blijkt nog verder te willen gaan in de strijd tegen fast fashion. Minister van Milieu Christophe Bechu geeft aan dat hij van plan is een ban te plaatsen op reclame van ultra-fast fashion bedrijven. Daarnaast wil hij financiële maatregelen treffen die ultra fast-fashion duurder maken en duurzame mode goedkoper maken. Hoe deze maatregelen precies in zijn werk zullen gaan is nog niet bekend.