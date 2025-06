Leiderschap en welzijn: De sleutel tot een gezonde werkcultuur in onzekere tijden

Stress, angst, depressie en burn-out kunnen het gevolg zijn van een toxische werkomgeving. Soms zijn ze zelfs de oorzaak van zo’n schadelijke sfeer op het werk, vooral als CEO’s en managers hiermee worstelen. Helaas komt zo’n situatie vaker voor dan gedacht. De omstandigheden verslechteren door economische onzekerheid, geopolitieke spanningen en snelle technologische veranderingen, zoals kunstmatige intelligentie. De Harvard Business Review adviseert leidinggevenden om juist in deze uitdagende tijden te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

Het is belangrijk dat bedrijven een strategie ontwikkelen die het welzijn van hun medewerkers beschermt en psychische problemen voorkomt. Toch merken experts van McKinsey dat veel bedrijven moeite hebben om dit prioriteit te geven. Vaak beseffen ze niet dat productiviteit en stabiliteit van het bedrijf sterk afhangen van een goede balans tussen werk en privé.

Psychische klachten onder CEO’s

Uit een onderzoek van Businessolver in 2024 bleek dat 55 procent van de ondervraagde CEO’s in het afgelopen jaar last had van psychische klachten. Dit gaat om problemen als angst, depressie, eenzaamheid, burn-out en obsessief-compulsieve stoornissen. Deze cijfers laten zien dat ook topmanagers niet immuun zijn voor de gevolgen van een toxische werkcultuur.

Leiders moeten niet alleen individuele werknemers helpen, maar vooral systemen veranderen. Hoewel bedrijven steeds meer investeren in welzijnsprogramma’s, leiden deze vaak niet tot betere resultaten zonder diepgaande veranderingen. Leidinggevenden worden daarom aangespoord om ‘gedragsarchitecten’ te worden en welzijn op alle niveaus in hun organisatie te integreren.

Praktische ideeën zijn bijvoorbeeld meer flexibiliteit bieden, zoals een vierdaagse werkweek, het opzetten van welzijnsnetwerken binnen het bedrijf, en het trainen van managers om de geestelijke gezondheid van hun team te ondersteunen.

Zorg voor een gemeenschappelijke taal

Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende ervaringen van werknemers. Jongere generaties praten vaak makkelijker over geestelijke gezondheid dan oudere collega’s. Mannen ervaren soms meer stigma rond dit onderwerp dan vrouwen. Een gemeenschappelijke taal en kennisbasis over geestelijke gezondheid helpen om deze verschillen te overbruggen.

Ervaringen delen vermindert stress

Het creëren van mogelijkheden voor medewerkers om hun ervaringen te delen is essentieel. Leiders kunnen onbewust stress en angst veroorzaken door hun gedrag. Bijvoorbeeld door onduidelijke communicatie of een pessimistische houding. Bewustzijn hiervan helpt om het beste uit werknemers te halen, ook in moeilijke tijden.

Reflecteren en delen helpt angst te bestrijden Credits: FashionUnited, beeld gegenereerd met behulp van Kunstmatige Intelligentie

Kwetsbaarheid als kracht

Kelly Greenwood, oprichter van Mind Share Partners, benadrukt dat het delen van eigen verhalen het stigma rond geestelijke gezondheid vermindert. Kwetsbaarheid wordt dan gezien als een kracht in plaats van een zwakte. Het laat zien dat je succesvol kunt zijn, ook als je psychische klachten hebt.

Vierstappenproces

Om anderen te kunnen helpen, moeten leiders ook voor zichzelf zorgen. Angst negeren werkt niet; het is belangrijk om het onder ogen te zien. Morra Aarons-Mele, expert op het gebied van geestelijke gezondheid, adviseert een vierstappenproces: zelfreflectie, het ontwikkelen van tactieken, het tonen van kwetsbaarheid met mate, en het opbouwen van een ondersteuningssysteem buiten het werk.

Door deze stappen te volgen, kunnen leiders en medewerkers beter omgaan met angst en stress. Dit leidt tot betere werkdagen, zelfs in uitdagende tijden.