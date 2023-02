‘Trammelant tussen vader en zoon leidt tot ondergang van Bevahuis in Goes’

Een ruzie tussen Ewald Bos en zijn vader over ruim één miljoen leidt tot de ondergang van de bekende kledingwinkel, Bevahuis, in Goes, schrijft het Financieel Dagblad. Toen Ewald het bedrijf in 2009 overnam, kreeg hij al snel het gevoel dat hij teveel had betaald en begon de trammelant.

Het Bevahuis, dat voor ‘betere vakkleding’ staat, is een echt familiebedrijf. Edwald’s opa opende de winkel kort na de Tweede Wereldoorlog. Het was de eerste kledingwinkel in Goes waar spijkerbroeken verkocht werden. Daarna gaf zijn opa het stokje over aan zijn vader, waarna Edwald eigenaar werd van het bedrijf.

Edwald nam in 2009 de winkel en het pand over van zijn vader voor een bedrag van 1,7 miljoen euro, wat hij vervolgens in maandelijkse termijnen kon terugbetalen met een rente van 5,5 procent. Dat komt neer op 9.500 euro, schrijft het FD. Maar, al in aanloop naar de overname ontstond er onenigheid. Die onenigheid liep uit tot jarenlange ellende (inclusief ingegooide ruiten en familiedrama).

In het najaar van 2022 stonden vader en zoon tegenover elkaar in de rechtbank van Middelburg met een kort geding over het Bevahuis. Specifieker, het vastgoed, aldus het FD. De advocaat stelde dat er sprake was van een wurgcontract. Volgens de raadsman die vader vertegenwoordigde waren de verhalen over nadelige financieringsconstructies ‘volstrekt onjuist’.

Op 1 november deed de rechter uitspraak van de zaak. Daaruit bleek dat vader het pand van zijn zoon mag laten veilen. De veiling zou plaatsvinden op 1 december, maar werd uitgesteld. Uiteindelijk werd het pand geveild op 16 januari waar geen cent aan te pas kwam, want het pand werd voor 940.000 euro geveild aan zijn vader. En vader had een vordering op zijn zoon, dus de schuld kon worden weggestreept.

Ewald ontving op 6 februari een brief waarin stond dat hij het pand moest verlaten. Ewald was sinds de jaren tachtig te vinden in de winkelstraat in Goes, was iedere koopavond en zaterdag open, maakte een praatje met iedereen en hield de zaak draaiende.