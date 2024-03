Transformatieplan Allbirds leidt nog niet tot omzetgroei en winstgevendheid in FY23

Allbirds, Inc. heeft omzetdalingen en verliezen nog niet om kunnen zetten in omzetstijgingen en winst, ondanks het eerder ingezette transformatieplan van het bedrijf. In het boekjaar 2023 noteert het bedrijf een omzetdaling van 14,7 procent.

Door de daling komt de netto omzet neer op 254,1 miljoen dollar. Omgerekend is dit zo’n 232,4 miljoen euro. Allbirds, Inc. schrijft de daling toe aan lagere verkoopprijzen en het geven van meer kortingen.

Het nettoverlies steeg tot 152,5 miljoen dollar, waar het eerder nog 101,4 miljoen dollar was in een boekjaar eerder. In het verslag is te lezen dat met de ingezette herstructurering meerdere miljoenen gepaard gaan, maar dat er bijzondere waardeverminderingkosten zijn van tientallen miljoenen die meespelen in het financiële resultaat van het bedrijf.

Een complete ommekeer wordt ook nog niet verwacht voor het boekjaar 2024. Allbirds, Inc. geeft namelijk aan dat het een omzet verwacht tussen de 190 miljoen en 210 miljoen dollar in dat boekjaar. Dit betekent dat de omzet nog met tientallen miljoenen zal teruglopen.

Het bedrijf maakt naast de resultaten ook bekend dat CEO Joey Zwillinger opstapt. Zwillinger wordt opgevolgd door Joe Vernachio. Vernachio is de COO van Allbirds, Inc.