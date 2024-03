Allbirds benoemt COO Joe Vernachio tot nieuwe CEO

Allbirds, Inc. Chief Operating Officer Joe Vernachio is benoemd tot Chief Executive Officer en bestuurslid, met ingang van 15 maart 2024. Vernachio volgt Joey Zwillinger op, mede-oprichter en CEO van Allbirds, die lid blijft van de Raad van Bestuur en optreedt als speciaal adviseur van het bedrijf. Dit meldt Allbirds, Inc. in een persbericht.

Vernachio is sinds juni 2021 COO van Allbirds. Vorig jaar breidde het bedrijf zijn verantwoordelijkheden uit met toezicht op de commerciële en internationale functies, naast operationele activiteiten. Volgens het persbericht heeft Vernachio een belangrijke rol gespeeld bij het leiden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Te weten: het terugdringen van voorraden, het toetreden tot internationale markten en het optimaliseren van de Amerikaanse distributie. Vernachio heeft recent ook het toezicht over productontwikkeling op zich genomen.

"Allbirds opbouwen met mijn mede-oprichter Tim [Timothy, red.] Brown, samen met onze getalenteerde en toegewijde Flock [familie, red.], is en blijft een ongelooflijk voorrecht. Ik vind het geweldig om de leiding over te dragen aan Joe, met wie ik al bijna drie jaar samenwerk. We hebben Joe gevraagd om een uitgebreide leiderschapsrol op zich te nemen, zijn verantwoordelijkheden het afgelopen jaar te vergroten en zijn capaciteiten te benutten bij de ontwikkeling van ons strategisch transformatieplan. Joe's expertise is vooral belangrijk geweest toen we werkten aan het afstemmen van ons ethos op operationele en financiële uitvoering," zei Zwillinger. De mede-oprichter vult aan: "Onze missie om producten te maken die geliefd worden door consumenten en die comfort en stijl leveren zonder de aarde te beschadigen, is nog belangrijker dan toen we het bedrijf negen jaar geleden begonnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de basis hebben gelegd voor een duurzaam merk van meerdere generaties dat de komende jaren zal floreren."

Vernachio deelt in het persbericht: "Ik ben vereerd dat ik de rol van CEO op me mag nemen en ik ben Joey eindeloos dankbaar voor zijn partnerschap. Ik kijk ernaar uit om naast het strategische transformatieplan van Allbirds nauw te blijven samenwerken met onze teams in de hele organisatie en met het bestuur. Ik heb veel waardering voor wat er nodig is om merkwaarde op te bouwen, groei te herstellen en schaalvergroting te stimuleren. Allbirds heeft alle kenmerken van een duurzaam, iconisch merk - lifestyle positionering, een betekenisvol doel en duurzaamheid, en een grote waarde. Ik kijk ernaar uit om het volledige potentieel van onze strategie te benutten, ongelooflijke producten te creëren en waarde op lange termijn te creëren voor onze aandeelhouders."

Vorig jaar mei werd duidelijk dat medeoprichter en Timothy Brown zijn rol als Co-CEO zou inruilen voor Chief Innovation Officer. Nu neemt ook Zwillinger een stapje terug en draagt hij zijn rol als CEO over aan Vernachio.

Allbirds is een Nieuw-Zeelands merk gevestigd in San Francisco. Het merk verklaart gebruik te maken van ZQ gecertificeerde merinowol, suikerriet gebaseerde tussenzool technologie, SweetFoam™ en textiel gemaakt van eucalyptusvezels. Vorig jaar bracht het merk de eerste ‘net zero carbon’ schoen ter wereld uit.