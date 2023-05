Co-CEO en oprichter Allbirds neemt stap terug in het bedrijf

Timothy Brown, Co-CEO en mede oprichter van Allbirds, Inc., legt zijn CEO taken neer, zo blijkt uit een update van het bedrijf. Joey Zwillinger, waarmee Brown het bedrijf oprichtte, zal als enige CEO overblijven, na de verandering.

Brown doet een stap terug binnen het bedrijf, maar vertrekt niet. Hij verandert zijn titel naar chief innovation officer, aldus mode-platform Drapers.

De aankondiging komt enkele maanden nadat Allbirds, Inc. een transformatieplan aankondigde. Het bedrijf zag in het boekjaar 2022 het nettoverlies toenemen. Het verdubbelde ruim in het boekjaar en kwam neer op zo’n 95,7 miljoen euro. Het transformatieplan moet ‘groei aanwakkeren de komende jaren, maar ook kapitaal efficiëntie verbeteren en winstgevendheid stuwen’. Het plan richt zich op vier pijlers: De producten en het merk nieuwe kracht geven, de winkels in de Verenigde Staten optimaliseren en het tempo van winkelopeningen afremmen, de internationale go-to-market-strategie herzien en als laatste het verbeteren van kosten en kapitaal efficiëntie.