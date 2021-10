Trends in consumentenuitgaven voor 2021 en daarna

Door de pandemie zijn consumenten wereldwijd heel anders gaan winkelen. Ze zijn onder meer veel vaker online gaan kopen en het gebruik van digitale wallets is toegenomen. Voor verkopers heeft deze trend kansen gecreëerd voor innovatie: nieuwe kanalen, nieuwe strategieën voor orderverwerking en betaaloplossingen.

Betalingen zijn een belangrijk onderdeel van het klanttraject en van alle relaties tussen verkopers en consumenten. "70 procent van de consumenten is geneigd meer uit te geven bij een verkoper die de betaalmethode van zijn keuze aanbiedt", zegt Mark Rosales, VP Business Development Payments/Banking/Fintech bij BigCommerce. "Dus weten hoe klanten willen betalen en ze de juiste opties bieden op ieder kanaal, is iets wat verkopers makkelijk kunnen implementeren en waar ze snel profijt van hebben."

We hebben recent onderzoek gedaan om verkopers inzicht te geven in hoe het koopgedrag van consumenten zich heeft ontwikkeld. Dit is een overzicht van de gegevens die we hebben over Britse consumenten, en enkele wereldwijde inzichten waarbij ook consumenten uit de VS en Australië zijn meegenomen.

Waar besteden consumenten hun geld?

62,5 procent van alle respondenten en 69,9 procent van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk geeft aan minder in fysieke winkels te besteden en meer online. Dat is natuurlijk geen verrassing, gezien de coronacrisis. 19,6 procent zegt ongeveer evenveel in fysieke winkels uit te geven en meer online.

Als het gaat om producten ontdekken geeft iets meer dan de helft (54,8 procent) van de ondervraagden aan minstens een keer per maand nieuwe producten te ontdekken via social media. Maar slechts 10 procent koopt iets direct via de feed op social media. 40,5 procent gaat naar de website van de verkoper, 42 procent zoekt het product op een marktplaats en 7,4 procent gaat ernaar op zoek in een fysieke winkel.

Er wordt ook veel gebruikgemaakt van mobiele apparaten om aankopen te doen. Het is zelfs zo dat 66,7 procent van de respondenten minimaal één aankoop per maand doet via een mobiel apparaat. 17,9 procent koopt meer dan eens per week iets via een mobiel apparaat.

Deze uitkomsten benadrukken het belang van een samenhangende omnichannel strategie die gericht is op de vier pijlers van succes: verkoop, marketing, bedrijfsvoering en orderverwerking.

Wat vinden consumenten van online shoppen ten opzichte van fysieke winkels?

Het merendeel van de ondervraagde consumenten (95,2 procent) heeft sinds maart 2020 iets online gekocht, maar wat vinden ze van hun online winkelervaringen in vergelijking met fysieke winkels?

Opvallend is dat een kleine meerderheid van 36,1 procent van de Britse respondenten de voorkeur geeft aan fysieke winkels en dat 21,9 procent fysieke winkels beter vindt dan webwinkels. Maar 29,9 procent zegt dat de voordelen van online shoppen opwegen tegen de nadelen.

Op de vraag wat verkopers kunnen doen om het shoppen aangenamer te maken, was een antwoord dat vaak terugkwam "makkelijke ophaal- of bezorgopties aanbieden" en respondenten voegden hier bijvoorbeeld aan toe "lagere verzendkosten of gratis verzending, of in de buurt ophalen als het kan", of "ophalen in de buurt".

Modeverkopers kunnen bijvoorbeeld investeren in BOPIS (online kopen, in de winkel afhalen), ook wel click-and-collect genoemd. Met deze optie voor bestellingen kunnen ze de winkel- en online ervaring verbinden. Als hierbij ook nog een afhaalloket wordt aangeboden, is BOPIS een veilige manier om te winkelen en is de tijd die klanten in de winkel doorbrengen geoptimaliseerd.

Hoe betalen consumenten voor hun aankopen?

Sinds maart 2020 hebben consumenten steeds meer gebruikgemaakt van digitale wallets, zowel voor online aankopen als voor betalingen in winkels.

Vóór maart 2020 gaf 38 procent van de Britse respondenten de voorkeur aan deze betaalmethode online en nu is dat 45,8 procent. Wereldwijd is het 35,2 procent, wat aantoont dat het echt van belang is dat verkopers hun Britse klanten deze optie aanbieden.

In winkels geldt hetzelfde, want wereldwijd kiest 22,8 procent van de respondenten voor een digitale wallet als favoriete betaalmethode, terwijl dat in het VK 37,8 procent is. Dit is een grotere verschuiving, aangezien het voor de coronacrisis wereldwijd 12,1 procent was en in het VK 22,9 procent.

Nu het gebruik van digitale wallets toeneemt voor online én offline winkelen, is het niet meer een leuke mogelijkheid, maar een must, vooral als u al actief bent in het Verenigd Koninkrijk of als u dit van plan bent.

Conclusie

E-commerce zit in de lift en blijft groeien, dus consumententrends en winkelgewoonten zijn constant in ontwikkeling. Blijven consumenten hetzelfde gedrag vertonen en behouden ze de voorkeuren die ze sinds maart 2020 hebben ontwikkeld? Hoewel de uitgaventrends kunnen veranderen, is de sleutel tot succes om flexibel te blijven. Slimme verkopers weten dat ze niet te veel moeten inzetten op één kanaal. Een omnichannel aanpak is het beste.