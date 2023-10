Trends in het veilinghuis: Hoe belangrijk zijn mode en accessoires?

Nu mode en accessoires steeds populairder zijn geworden in de wereld van veilingen, willen velen graag begrijpen wat hun groeiende invloed is. Om de betekenis en werking van deze markten te doorgronden, sprak FashionUnited met Alice Léger, hoofd van de afdeling mode en accessoires bij Artcurial, het op twee na grootste wereldwijde veilinghuis, direct na Christie's en Sotheby's.

Artcurial was een van de eersten die mode en accessoires introduceerde op veilingen. Hoe heeft dit segment zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

We waren inderdaad pioniers in het organiseren van veilingen gewijd aan Hermès tassen en hebben er zelfs een specifieke afdeling voor opgericht. Hoewel onze afdelingen handtassen (Hermès en Chanel) en mode in 2016 zijn samengevoegd, zijn deze twee markten inherent verschillend.

In de handtassenmarkt zijn de prijzen niet meer zoals vroeger; ze zijn aanzienlijk gestegen. Het publiek begon ongeveer tien jaar geleden te investeren in Hermès-tassen en sindsdien is de speculatie alleen maar toegenomen. In het begin kon je een Constance tas (een van de modellen van Hermès, red.) kopen voor 300 tot 500 euro, maar nu kun je er nog een nulletje bij optellen. Hetzelfde geldt voor de Birkin, die de winkelprijzen volgt. De prijsstijging is inderdaad toe te schrijven aan speculatie, maar ook aan de aanzienlijke stijging van de winkelprijzen.

Waar vroeger alleen instituten, verzamelaars en regelmatige veilingbezoekers bestonden, hebben we nu een veel jongere klantenkring, vooral diegenen die geïnteresseerd zijn in tweedehands items. De opkomst van tweedehands verkoopplatformen en de ontwikkeling van tweedehandse afdelingen binnen luxehuizen hebben een echte impact gehad op veilingen. We bereiken een veel grotere klantenkring, zowel verkopers als kopers.

U zei dat de hausse in de online modeverkoop een positieve invloed had op uw live verkoop. Kunt u uitleggen waarom? Overstijgen de online veilingen nu uw in-room veilingen?

We waren al volledig gericht op de digitale wereld voor de komst van covid, maar de pandemie heeft dit kanaal aanzienlijk versterkt door een nog breder publiek aan te trekken. We zien dat mensen nu minder moeite hebben met online kopen. Ze voelen zich meer op hun gemak bij online aankopen en hebben meer vertrouwen gekregen in deze manier van kopen.

Dankzij onze maandelijkse veilingen zijn we erin geslaagd om deze nieuwe klantenkring aan ons te binden. We merken echter dat in-room veilingen het bijzonder goed doen. Mensen wonen deze veilingen persoonlijk bij en hun fysieke aanwezigheid heeft een aanzienlijke invloed op de resultaten. Dit kan te maken hebben met een combinatie van factoren, zoals de aanwezigheid van onze klanten uit Monaco, die zich veilig voelen om hun sieraden en tassen te dragen (en daardoor een zekere sfeer uitstralen, red.).

Wat is het gemiddelde budget van jullie kopers en wat is hun profiel?

De introductie van het segment mode en accessoires heeft een nieuwe klantenkring opgeleverd die tot nu toe minder voorkwam - de vrouwelijke klantenkring. De meeste veilingafdelingen worden namelijk traditioneel bezocht door een mannelijk publiek. We zijn verheugd om te zien dat de diversificatie van ons aanbod heeft geleid tot een nieuwe dynamiek en een gevoel van eerlijkheid.

De bestedingen verschillen aanzienlijk van segment tot segment. Tijdens de Hermès-veilingen in Monaco zien we bijvoorbeeld dat er ongeveer 10.000 euro per persoon wordt uitgegeven, terwijl dit bij de Hermès Vintage-verkopen tussen de 4.000 en 5.000 euro ligt. In het vintage Chanel segment dat we aan het ontwikkelen zijn, zien we ongeveer 3.000 euro per klant, terwijl in de fashion markt de gemiddelde besteding tussen de 500 en 1.000 euro ligt.

Verschilt het volume van de modeverkoop van dat van de accessoireverkoop? Hoeveel stuks worden er in elk segment verkocht?

We beperken bewust het volume van onze mode- en accessoireverkoop per sessie. Voor modeartikelen hebben we meestal niet meer dan 300 stuks, terwijl we voor prestigeverkopen in Monaco het aantal stuks beperken tot 80 à 100. We ontvangen een groot aantal voorstellen, maar we maken een strenge selectie zonder onze jaarresultaten te beïnvloeden, aangezien de prijzen tegelijkertijd zijn gestegen.

Wat de prijzen betreft, welke logica dicteert de veilingprijzen?

Als het gaat om de prijsvorming op veilingen, voor Hermès-modellen zoals de Kelly, Birkin of Constance, zijn er verschillende factoren die hun waarde beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat hoe nieuwer een tas is, hoe duurder hij zal zijn, vooral als hij modieuze kleuren heeft. Het materiaal en de staat van het stuk spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van de veilingprijs. De schaarste van Hermès tassen, in combinatie met de moeilijkheid om ze in boetieks te krijgen vanwege lange wachtlijsten, leidt tot aanzienlijke speculatie. Kopers betalen soms liever vijf tot zes keer meer op veilingen om hun Hermès tas direct te krijgen dan jaren te wachten om hem in een boetiek te kopen.

Voor limited editions zoals de Birkin Picnic kan de prijs in de winkel 15.000 tot 20.000 euro zijn, maar op een veiling wordt hij verkocht voor 50.000 euro. Wat betreft de Chanel-prijzen zijn we momenteel aan het analyseren of het merk zich op de lange termijn zal vestigen of dat de prijzen worden beïnvloed door een mode-effect in verband met Karl Lagerfeld. De prijzen van Chanel zijn aanzienlijk gestegen. Verkopers vragen nu prijzen die bijna net zo hoog zijn als die van Hermès. Tot nu toe lijkt het te werken en we houden in de gaten hoe kopers op de lange termijn zullen reageren. De markt is onderhevig aan trends. Sommige merken maken een comeback, zoals Courrèges, dat bijzonder succesvol is op veilingen. Huidige collecties van merken als Prada, Bottega Veneta of vintage stukken van Saint Laurent uit de jaren 1970 genereren ook veel belangstelling.

Welke items breken prijsrecords op veilingen?

Hermès tassen. We hebben zelfs een Hermès-tas verkocht voor 115.000 euro in Monaco. Wat mode betreft, zijn stukken die records breken vaak stukken met een sterke erfgoedwaarde, die gezocht worden in de archieven van modehuizen of musea, zoals een Saint Laurent jasje dat we onlangs voor 35.000 euro verkochten en een jaren '50 Dior jurk die 20.000 euro opbracht.

Waarom verkopen tassen zo goed?

Dit fenomeen kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de opkomst van de "it-bags". Tassen zijn essentiële accessoires geworden voor vrouwen, een manier om hun sociale status te tonen. Ze spelen een essentiële rol in de vrouwelijke communicatie, soms zelfs belangrijker dan de kleding zelf. Beroemdheden aarzelen niet om een betaalbare jurk te combineren met een luxe tas, wat het belang van tassen als markering van sociale status benadrukt.

Wat motiveert mensen om een voorwerp op een veiling te kopen of te verkopen? Is het echt milieubewustzijn?

We merken dat de wens om hun stukken een nieuw leven te geven steeds meer verkopers motiveert. Ze wenden zich liever tot ons dan dat ze de items weg doen, een teken van groeiende bezorgdheid over het milieu. Aan de koperskant wordt de aankoop via veilingen gemotiveerd door het verwerven van een uniek, anders moeilijk te vinden stuk dat de tand des tijds zal doorstaan. Deze verandering weerspiegelt de evolutie van het bewustzijn en de wens om zorgvuldiger te consumeren.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.