Tresanti nieuwe kledingpartner van NAC Breda

Modemerk Tresanti wordt vanaf het aankomende seizoen de nieuwe kledingpartner van voetbalclub NAC Breda, zo luidt het persbericht van Tresanti. De technische staf, de spelers en het personeel van de club zullen vanaf de zomer te zien zijn in een nieuwe outfit.

Mattijs Manders, algemeen directeur van NAC Breda, in het persbericht: “Met Tresanti hebben we een jonge dynamische kledingpartner die zichzelf uitdaagt ervoor te zorgen dat de spelers, staf en bestuur van NAC er verzorgd en modieus bij loopt. Een mooie en professionele uitstraling zijn ook onderdeel van het succes.”

Teng Janssens, mede-oprichter van Tresanti, zegt deze samenwerking te zien als een boost voor groeiplannen: “NAC kijkt altijd positief vooruit en geeft nooit op. Dat geldt zeker ook voor ons na het moeizame coronajaar. Super leuk om er samen een succes van te maken.”

Tresanti heeft meer dan tweehonderd verkooppunten in Nederland, inclusief twee winkels in Breda en Deventer. Het modemerk streeft ernaar verder door te groeien in Nederland en Europa, zo is te lezen. Daarom opende Tresanti twee showrooms in Breda en Nieuwkuijk.