Trigentis krijgt meerderheidsaandeel in HVEG Fashion Group

De Nederlandse family office Trigentis krijgt een meerderheidsaandeel in de HVEG Fashion Group. Dat meldt de modegroep in een persbericht. Met de overname gaat het bedrijf een ‘volgende groeifase’ in, zo schrijft het. De overname moet enkel nog worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. HVEG is het moeder bedrijf van onder meer de merken Brams Paris, Twinlife en Bamboo Basics.

De investeerder neemt de aandelen over van het management van HVEG, ABN AMRO Corporate Investments en Rabo Investments. Het management zal een ‘substantieel belang’ in HVEG behouden, zo is in het persbericht te lezen. Roger Horsten, oprichter van HVEG, blijft betrokken vanuit de Raad van Advies.

Met de overname blijft de groeistrategie van HVEG onveranderd, maar zal het bedrijf ‘actiever overnamemogelijkheden overwegen als die zich voordoen’, aldus Mike van Snek, CEO van HVEG. Het bedrijf wil ‘organisch groeien met onze belangrijkste klantpartners en nieuwe klanten in heel Europa’.

HVEG werd opgericht in 1989 en omvat een groep modebedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling, inkoop en verkoop van kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen. Daarnaast bezigt HVEG ook merkactiviteiten en licenties. Het bedrijf heeft circa 200 medewerkers in Europa en 100 in Azië. De netto jaaromzet van het bedrijf ligt op 120 miljoen euro.