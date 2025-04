Trump blaast het modenetwerk op en geeft Turkije, Marokko en Egypte een premie als nieuwe hubs

Madrid - De 'Dag van de Bevrijding' is aangebroken, zoals de president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, het graag noemt. De handelsoorlog is losgebarsten waarmee de leider van het Noord-Amerikaanse land belooft om via tarieven te 'corrigeren' wat hij beschouwt als oneerlijke en niet-wederkerige handelsrelaties. Deze relaties hebben de economische en industriële prestaties van de Verenigde Staten negatief beïnvloed. Deze dag lijkt een diepgaand keerpunt te markeren in de handelsrelaties tussen het land en zijn handelspartners en dreigt het landschap van de modevoorziening volledig te veranderen.

Vanuit het perspectief van de Amerikaanse leider, in een poging om de 'structurele asymmetrieën' te corrigeren die 'het omvangrijke en aanhoudende jaarlijkse handelstekort van de Verenigde Staten' hebben veroorzaakt, kondigde Trump op woensdag 2 april 2025 de invoering aan van minimumtarieven van tien procent op alle importen van alle handelspartners van de Verenigde Staten. Dit tarief wordt verhoogd voor 57 handelspartners, met een specifiek percentage voor elk van hen. De importheffing blijft van kracht, aldus de president van de Verenigde Staten, totdat is vastgesteld dat de wederkerigheid en de schadelijke effecten die zijn vastgesteld door zijn regering en die de bilaterale handelsrelaties van het land met zijn partners hebben veroorzaakt, 'zijn nageleefd, opgelost of verzacht', zoals beschreven in het uitvoeringsbesluit dat Trump op 2 april heeft ondertekend.

President Donald J. Trump tijdens de presentatie van het nieuwe Amerikaanse tariefbeleid op 2 april 2025 in het Witte Huis in Washington D.C. (VS). Credits: Officiële Witte Huis Foto, door Abe McNatt.

Trump heeft middels dit besluit een economische 'nationale noodtoestand' uitgeroepen vanwege de 'ongebruikelijke en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en economie van de Verenigde Staten'. De oorzaak is het 'gebrek aan wederkerigheid in onze bilaterale handelsrelaties', evenals de 'ongelijkheid van tarieven en non-tarifaire belemmeringen, en het economisch beleid' van 'de handelspartners van de Verenigde Staten'. Deze maatregelen 'onderdrukken de lonen en de binnenlandse consumptie' en vormen een 'ongebruikelijke en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en economie van de Verenigde Staten'.

Van 'extra' tarieven voor China, de EU, Bangladesh, Vietnam en India tot 'minimum' tarieven voor Turkije, Marokko of Egypte

Op deze 'speciale' lijst van handelspartners die bijzonder getroffen zijn door dit nieuwe protectionistische beleid van de Verenigde Staten, waarmee de regering van president Trump hoopt niet alleen de maakindustrie in het land te stimuleren, maar ook de werkgelegenheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van Amerikaanse multinationals zich weer richten op de Verenigde Staten in plaats van op andere landen zoals China, waar deze investeringen tussen 2003 en 2017 met gemiddeld 13,6 procent per jaar groeiden, tegenover vijf procent in de Verenigde Staten (volgens gegevens van het Witte Huis), staan de belangrijkste kledingproducerende landen ter wereld. Een aantal andere landen, die eveneens produceren maar momenteel een aanzienlijk kleiner gewicht hebben, zoals Turkije, Marokko, Egypte en Guatemala, zijn 'vrijgesteld' van 'uitzonderlijke' tarieven. Hierdoor hoeven hun producten bij verkoop in de Verenigde Staten alleen het 'universele' minimumtarief van tien procent te betalen dat door de nieuwe Amerikaanse regering is vastgesteld.

President Donald J. Trump tijdens de presentatie van het nieuwe Amerikaanse tariefbeleid op 2 april 2025 in het Witte Huis in Washington D.C. (VS). Credits: The White House.

In tegenstelling tot dit concurrentievoordeel, waarmee kledingstukken die in Turkije, Marokko, Egypte, Guatemala of Panama zijn gemaakt voortaan op de Amerikaanse markt zullen concurreren, bevinden zich China, de Europese Unie, Bangladesh, Vietnam en India. Meer in detail: voor China, de grootste exporteur van modeartikelen ter wereld (164,7 miljard dollar aan export) volgens de meest recente schattingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit 2023, hebben de Verenigde Staten de invoering van een nieuw tarief van 34 procent op de import van Chinese producten naar het land goedgekeurd. Voor de Europese Unie (162,5 miljard dollar), de op een na grootste exporteur van kleding ter wereld volgens de WTO, is een algemeen tarief van 20 procent op alle importen ingevoerd; voor Bangladesh (47,4 miljard dollar), het derde grootste exportland van kleding, een tarief van 37 procent; en voor Vietnam (31 miljard dollar), het vierde grootste exportland, een tarief van 46 procent. Ook opmerkelijk zijn het tarief van 27 procent dat is overeengekomen voor India (15,4 miljard dollar) en het tarief van 28 procent dat is opgelegd aan Tunesië (2,7 miljard dollar), een land met eveneens een bloeiende textielindustrie. Dit land ziet zijn concurrentievermogen ten opzichte van andere landen in het Middellandse Zeegebied, zoals de reeds genoemde Marokko, Turkije en Egypte, aangetast. Net als Panama en andere landen in Midden-Amerika, zien deze landen nu hun positie als clusters voor de productie van modeartikelen versterkt.

Om deze posities in context te plaatsen: Turkije (18,7 miljard dollar aan jaarlijkse kledingexport) is volgens de meest recente gegevens van de WTO uit 2023, en met de opname van de landen van de Unie rond een enkele regio, de vijfde grootste exporteur van modeartikelen ter wereld, na Vietnam en boven India. Na Turkije volgen landen als Pakistan, waar een tarief van 30 procent is opgelegd; Cambodja, met een nieuw tarief van 49 procent; Mexico, dat zijn tarieven op 25 procent houdt; Sri Lanka, waar de tarieven zijn verhoogd tot 44 procent; het Verenigd Koninkrijk, dat profiteert van minimumtarieven in dat nieuwe algemene minimumtarief van tien procent; Maleisië, dat nu wordt getroffen door een tarief van 24 procent; en Marokko, dat, hoewel ver verwijderd van andere kledingexporteurs (3,8 miljard dollar aan jaarlijkse export), zijn positie als 'hub' voor de textielproductie kan proberen te verbeteren en te benutten, door te profiteren van dat nieuwe minimumtarief van tien procent dat op zijn kleding wordt geheven bij aankomst in de Verenigde Staten. Dit concurrentievoordeel zal, naast Turkije en Marokko, ook worden benut door andere producerende landen, die momenteel ver verwijderd zijn van de grote productievolumes die voornamelijk in Azië worden gehanteerd, zoals Egypte (2,5 miljard dollar aan kledingexport), El Salvador (1,9 miljard), Guatemala (1,6 miljard) of Panama (1,2 miljard).

Volledige lijst van de extra importtarieven die door de Verenigde Staten zijn opgelegd, per land

Extra tarieven boven het minimumtarief van plus 10 procent, per land Algerije – 30 procent

Angola – 32 procent

Bangladesh – 37 procent

Bosnië en Herzegovina – 36 procent

Botswana – 38 procent

Brunei – 24 procent

Cambodja – 49 procent

Kameroen – 12 procent

Tsjaad – 13 procent

China – 34 procent

Ivoorkust – 21 procent

Congo – 11 procent

Equatoriaal-Guinea – 13 procent

Europese Unie – 20 procent

Falklandeilanden – 42 procent

Fiji – 32 procent

Guyana – 38 procent

India – 27 procent

Indonesië – 32 procent

Irak – 39 procent

Israël – 17 procent

Japan – 24 procent

Jordanië – 20 procent

Kazachstan – 27 procent

Laos – 48 procent

Lesotho – 50 procent

Libië – 31 procent

Liechtenstein – 37 procent

Madagaskar – 47 procent

Malawi – 18 procent

Maleisië – 24 procent

Mauritanië – 40 procent

Moldavië – 31 procent

Mozambique – 16 procent

Myanmar – 45 procent

Namibië – 21 procent

Nauru – 30 procent

Nicaragua – 19 procent

Nigeria – 14 procent

Noord-Macedonië – 33 procent

Noorwegen – 16 procent

Pakistan – 30 procent

Filippijnen – 18 procent

Servië – 38 procent

Zuid-Afrika – 31 procent

Zuid-Korea – 26 procent

Sri Lanka – 44 procent

Zwitserland – 32 procent

Syrië – 41 procent

Taiwan – 32 procent

Thailand – 37 procent

Tunesië – 28 procent

Vanuatu – 23 procent

Venezuela – 15 procent

Vietnam – 46 procent

Zambia – 17 procent

Zimbabwe – 18 procent

Samengevat Donald Trump legt minimumtarieven van tien procent op aan importen van alle handelspartners van de Verenigde Staten, met specifieke verhogingen voor 57 partners.

Er wordt een economische nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege het gebrek aan wederkerigheid in de handelsrelaties en de bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Toonaangevende kledingproducerende landen, zoals China, de EU, Bangladesh en Vietnam, zullen voortaan te maken krijgen met aanzienlijke extra tarieven, terwijl Turkije, Marokko en Egypte hun concurrentievermogen zien toenemen met slechts het minimumtarief van tien procent.