Trumps tariffs: een onverwachte zegen voor de tweedehands kledingmarkt

Zo'n maand geleden toverde Donald Trump zijn lievelingswoord 'tariffs' om tot een veel gevreesde realiteit. Het resultaat? Paniek in de modewereld, beurskoersen die bibberen, en merken die koortsachtig Excel-tabellen vol prijsstijgingen doorberekenen. Want één ding is zeker: ‘nieuw’ wordt straks een stuk duurder. Maar terwijl merken en retailers zich afvragen hoe ze deze klap gaan opvangen, is er één sector die niet klaagt, niet piept – maar gniffelt. De tweedehandsmarkt is, misschien voor het eerst in tijden, de lachende derde.

Out with the new, in with the old

De importheffingen zijn fors: volgens Yale’s Budget Lab stijgen de kosten van nieuwe kleding met 65 procent, lederen producten zelfs met 87 procent. Dat voel je als consument. Ineens is die Zara-jurk geen impulsaankoop meer, maar een luxe-uitgave. Wat doet de slimme shopper dan? Die kijkt naar wat er al is. En dat blijkt verrassend veel – en verrassend leuk.

Resale-platforms zoals Poshmark, ThredUp en OfferUp zien de storm aankomen en zetten de zeilen bij. Kidsy, een platform voor overstock en licht gebruikte kinderspullen, rapporteerde een stijging van 85 procent in verkeer sinds de importheffingen aangekondigd zijn. Tweedehands is niet langer het stoffige alternatief, maar het slimme antwoord.

Fast fashion wordt ineens... langzaam?

Er zit een cynische schoonheid in het geheel. Importheffingen die bedoeld zijn om binnenlandse productie te stimuleren, brengen consumenten juist dichter bij iets ánders: lokaal aanbod dat er al is. Fast fashion krijgt het moeilijk nu ‘goedkoop’ zijn glans verliest. De ketens die altijd wonnen door snelheid en volume, moeten nu opboksen tegen iets wat al lang in de kast hangt – en geen nieuwe grondstoffen kost.

Tweedehands als geïntegreerd businessmodel, niet als greenwashing

Wie nu nog denkt dat resale een hype is, mist de boot. Slimme merken integreren tweedehands allang in hun strategie. Denk aan branded resale platforms, trade-in programma’s, vintage capsules of directe samenwerkingen met tweedehands platforms. Niet alleen om relevant te blijven, maar ook omdat de marges aantrekkelijk kunnen zijn. Bovendien trekt het een klant aan die ze wellicht nog niet eerder hadden bediend. Tweedehands verkoopt dus niet alleen beter, het vertelt ook een verhaal dat consumenten willen horen: uniek, circulair, bewust, en nu nog budgetvriendelijker

Dankzij Trump, ja dat lees je goed, wordt tweedehands mainstream

Het is een wending die je niet zag aankomen. Terwijl beleidsmakers hun hoofd breken over economische schade, en merken worstelen met hun leveringsketen - om nog maar te zwijgen over de duikvlucht van mijn beleggingsportefeuille - is er plots een onverwachte winnaar. De tweedehands kledingmarkt krijgt precies wat ze nodig heeft: momentum, zichtbaarheid en economische urgentie. De tarieven zijn voor veel sectoren een blok aan het been. Voor tweedehands? Een vliegwiel.