‘Trussardi begint met herstructurering’

Italiaans modelabel Trussardi is naar verluidt met een herstructurering gestart. Daarnaast heeft het een beschermingsprocedure aangevraagd, aldus FashionNetwork op basis van bronnen dichtbij het bedrijf. Dankzij de procedure kunnen schulden geworden geherstructureerd terwijl het operationeel actief blijft.

Het merk heeft naar verluidt een schuldenberg van 50 miljoen euro. Consultancy bureau 3X Capital leidt op dit moment het merk, terwijl de directieleden en CEO Sébastien Suhl vertrokken zouden zijn. Daarbij zouden diverse winkels gesloten zijn en ook ander personeel zijn ontslagen. Volgens de bronnen zijn creatief directeuren Serhat Isik en Benjamin A. Huseby nog wel bij het merk betrokken.

Trussardi werd in 1911 opgericht door Dante Trussardi. Op dat moment produceert het bedrijf leren handschoenen. In de jaren 1970 neemt kleinzoon Nicola Trussardi het merk over en wordt het bedrijf omgezet naar een lifestylemerk waardoor ook kleding wordt geïntroduceerd.