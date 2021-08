Turks e-commerce platform Trendyol krijgt investering van 1,5 miljard dollar

Trendyol heeft een investering van 1,5 miljard dollar, omgerekend ruim 1,2 miljard euro, opgehaald bij diverse investeerders, zo deelt het Turkse e-commerce platform in een persbericht. Trendyol telt als het nummer één e-commerce platform van het land en wordt ondersteunt door Chinese e-commerce gigant Alibaba.

Door de nieuwe investering wordt Trendyol gewaardeerd op 16,5 miljard dollar, omgerekend 14 miljard euro. Uit het persbericht blijkt dat partner en investeerder in maart 2021 ook 350 miljoen dollar (297 miljoen euro) heeft geïnvesteerd in Trendyol.

Hoewel Trendyol een Turks e-commerce bedrijf is, heeft het de pijlen ook op internationale expansie gericht, zo blijkt uit het persbericht. “Er is enorm veel groeipotentie in Turkey dankzij de jonge en groeiende populatie en menselijk kapitaal van wereldklasse. We zullen ons sterke team, onze technologische vaardigheden van wereldklasse en Turkije’s kracht op het gebied van productie en logistiek inzetten om een toonaangevende speler te worden in de EMEA-regio en nieuwe exportkanalen op te zetten voor Turkse verkopers en producenten,” aldus Evren Ucok, de voorzitter van Trendyol, in het persbericht.