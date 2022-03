‘Twee Belgische PostNL-depots blijven na invallen gesloten’

Twee van de drie Belgische magazijns waar invallen zijn gepleegd door de Belgische autoriteiten blijven voorlopig gesloten, zo meldt Nu.nl. PostNL heeft een nooddepot opgezet om de activiteiten in België toch voort te kunnen zetten.

Gisteren werden invallen gedaan in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Het depot in Turnhout is inmiddels vrijgegeven, de andere twee zijn nog verzegeld. Het is onduidelijk wanneer PostNL weer toegang krijgt tot de depot en hoeveel pakketten er in de verzegelde locaties liggen.

De afgelopen twee jaar zijn er al meerdere keren invallen geweest bij depots van PostNL in België. De eerdere invallen hadden te maken met inbreuken op de sociale wetgeving.