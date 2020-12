Tweede keer surseance voor Britse warenhuisketen Bonmarché

Moderetailer Bonmarché is surseance verleend, zo meldt The Guardian. Het is de tweede keer dit jaar voor de Britse warenhuisketen. In totaal heeft het bedrijf 225 winkels in Groot-Brittannië.

Eerder dit jaar werd het bedrijf nog gered door retailgigant Philip Day, maar door de aanblijvende coronacrisis het bedrijf opnieuw in de problemen geraakt. The Guardian meldt dat er nog geen winkelsluitingen of ontslagen op de planning staan. Een van de curatoren die is aangesteld in de zaak geeft aan positief te zijn dat een investeerder gevonden zal worden voor Bonmarché.

Het is over het algemeen geen goede week voor de Britse retail ondanks de heropening van de winkels. Op maandag werd Topshop-moederbedrijf Arcadia al surseance verleend en op dinsdag werd duidelijk dat Debenhams nog geen overnamepartij heeft gevonden. Debenhams zal dan ook beginnen met het sluiten van het bedrijf waardoor 124 winkels en 12.000 banen op het spel staan.