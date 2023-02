Tweede naamswijziging: Texned wordt TexNL

Een tweede naamswijziging in twee jaar tijd. Textielbank Nederland veranderde in juni 2021 de naam naar Texned, maar is deze nu gedwongen weer te veranderen vanwege een verloren rechtszaak, zo blijkt uit een bericht op de website van de organisatie. Texned zal vanaf verdergaan als TexNL.

Texned bleek ook een naam te zijn van een Zwitsers bedrijf dat ook textiel inzamelt. Het Zwitserse bedrijf was echter niet actief op de Nederlandse markt. Ondanks dit startte het bedrijf uit Zwitserland een rechtszaak tegen de Nederlandse partij vanwege mogelijke verwarring tussen de twee bedrijven en kreeg gelijk.

TexNL is opgericht in 2017. Het is onderdeel van een familiebedrijf dat sinds 1997 textiel inzamelt, verwerkt en recyclet. Doel en missie van TexNL is het efficiënt inzamelen en hoogwaardig verwerken van gebruikt textiel in Nederland en voorkomen dat het ongesorteerd over de grens verdwijnt. Daarnaast staat een verbeterslag voor het recyclen van laagwaardig textiel hoog in het vaandel.