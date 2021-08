Tweedehands modeplatform ThredUp behaalt omzetgroei van 26,7 procent

Amerikaans tweedehands modeplatform ThredUp heeft in het tweede kwartaal de omzet opnieuw zien toenemen. Het bedrijf behaalde een groei van 26,7 procent terwijl de tweedehands markt blijft groeien.

Tijdens het kwartaal werd een omzet behaald van 59,96 miljoen dollar, omgerekend zo’n 51,2 miljoen euro. De brutowinst steeg in het kwartaal met 33,7 procent naar een bedrag van 44,1 miljoen dollar (37,5 miljoen euro). Hoewel de brutowinst toenam, leed ThredUp een verlies van 14,38 miljoen dollar (12,2 miljoen euro).

Het Amerikaanse ThredUp maakt later dit jaar door middel van een overname van mode resale bedrijf Remix Global AD de stap naar de Europese markt. ThredUp maakte in juli de overname intentie bekend en de deal wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 afgerond. Hierdoor gaat ThredUp de strijd aan met bedrijven zoals Depop, Vinted en Vestiaire Collective.