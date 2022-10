Uitbreiding: Bleckmann opent nieuw distributiecentrum in Venlo

Bleckmann, naar eigen zeggen marktleider in supply chain management, opent een nieuw distributiecentrum in Venlo. Dat maakt Bleckmann bekend via een persbericht. Bleckmann is een huurovereenkomst aangegaan met logistiek vastgoedverhuurder Prologis.

Bleckmann heeft op het eco-bedrijvenpark al 32.000 vierkante meter van Prologis ter beschikking. Met de huurovereenkomst van het nieuwe gebouw komt er nog eens 30.000 vierkante meter bij.

Het distributiecentrum is gelegen in het eco-bedrijvenpark Trade Port Noord in Nederland, wat dichtbij regio’s in Duitsland en België ligt. Bleckmann kan vanaf hier goederen via weg, water en spoor vervoeren. Door deze multimediale bereikbaarheid kan Bleckmann diverse transportmodaliteiten combineren om de doorlooptijd en kosten te optimaliseren, zo is te lezen. Daarnaast wordt de impact op het milieu verminderd.

Mark van Onna, General Manager Real Estate bij Bleckmann: “De uitbreiding van onze reeds bestaande campus in Venlo is goed voor onze teams, onze business en onze klanten. Vanuit dit nieuwe fulfilment center in het logistieke hart van Europa kunnen we bestaande en nieuwe klanten nog efficiënter en flexibeler bedienen. Dankzij ons langertermijnpartnerschap met Prologis kwamen we snel tot een commercieel akkoord en kregen we dit distributiecentrum op een mum van tijd operationeel.”