Uitbreiding ondanks corona: hier zijn deze vier bedrijven naar op zoek

Parijs - In Frankrijk zijn de opeenvolgende lockdowns niet synoniem geweest voor een vertraging voor alle modemerken. Integendeel, de best bewapenden, de 100 procent digitale, hebben hun omzet zien stijgen. Om deze veelbelovende groei vol te houden, moeten de teams uitbreiden. FashionUnited interviewde vier van hen om een beter inzicht te krijgen in hun personeelsbehoeften.

Merci Maman: het juwelenmerk dat explodeert

Merci Maman, een door Béatrice de Montille opgericht juwelenmerk dat gespecialiseerd is in gravure, is een van die merken die erin geslaagd zijn met succes het hoofd te bieden aan de pandemie. Merci Maman breidt zich snel uit en bevindt zich nu in een fase waarin meer personeel moet worden aangenomen.

Het bedrijf is opgericht in 2007 en heeft twee productieateliers in Londen en Parijs, het hart van de productie. De onderneming is derhalve gevestigd in Frankrijk, maar ook in Duitsland en Engeland en is bezig zich open te stellen voor de Spaanse markt. Béatrice de Montille licht hierover telefonisch de strategie van Merci Maman toe: "Wanneer we een buitenlandse markt betreden, proberen we het land te identificeren dat het meest vertegenwoordigd is bij onze klanten, vervolgens maken we een Instagram-account aan vanuit een van onze bestaande landen en werven we een marketingteam aan dat het account beheert, evenals alle marketing voor het land. Dan, als het goed begint te draaien, zetten we een team op in de regio. Dat is wat we nu doen in Madrid.

Het merk heeft Europese klantenservice teams in Parijs en marketing teams in Londen en Madrid. Het bedrijf heeft ongeveer 50 mensen in dienst en zegt dat het veel mensen heeft geworven sinds het einde van de eerste lockdown. Als 100 procent digitaal merk sloot het het jaar 2020 af met een groei van meer dan 40 procent - een omzet van 6 miljoen euro - en is het net de grens van 100.000 volgers op zijn Engelse Instagram gepasseerd.

Om haar groei te ondersteunen is Merci Maman daarom op zoek naar uitbreiding van haar marketingteams (digitale marketing en landenmarketing), evenals van haar klantenserviceteams.

Béatrice de Montille zegt ook dat het bedrijf nu openstaat voor studenten die op zoek zijn naar een stageplaats, iets wat zij vroeger vermeed omdat zij "bedrijven die alleen met stagiairs werken" niet op prijs stelde. Zij voegt daaraan toe: "Op dit moment denk ik dat wij een morele verantwoordelijkheid hebben tegenover studenten en jongeren die moeite hebben om een stageplaats te vinden. Daarom zijn wij onlangs een aantal stages en traineeships gestart.

Merci Maman is momenteel nog een klein bedrijf. Dit belooft dus intensieve stages, die de student in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van de werking van het bedrijf.

Maison Nathalie Blanc: brillen die in het oog springen, made in France

Het brillenmerk Nathalie Blanc Paris, dat in 2015 werd opgericht, werd in 2020 Maison Nathalie Blanc en verenigt een aantal labels, zoals Monsieur Blanc, dat in 2020 werd gelanceerd, en Blanc, haar lijn voor jongvolwassenen. Net als Merci Maman zag Maison Nathalie Blanc haar omzet in 2020 stijgen - met meer dan 20 procent. En deze groei lijkt niet te stoppen. Het Franse bedrijf, dat trots is op zijn Made in France-productie, kondigde een plus van 30 procent aan sinds het begin van 2021; met een duidelijke stijging van de export aan het begin van dit halfjaar (+37 procent). Het heeft nu een team van ongeveer twintig mensen, tegen tien twee jaar geleden.

Het merk is reeds aanwezig in Australië, Duitsland, Canada, België en andere landen en richt zich nu op het Oosten, met name Korea, en de Westkust van de Verenigde Staten, een regio waar het "heel wat moeite heeft om aan te werven", vertrouwde Nathalie Blanc telefonisch toe. De oprichter legt ook uit: "Wij zijn op zoek naar agenten in een twintigtal landen om ons te begeleiden". Ze voegt eraan toe: "In Clichy werven we ook voor de backoffice (voorraadbeheer, mailings, etcetera) en de communicatieafdeling: grafisch ontwerper, community manager. Nathalie Blanc benadrukt echter één punt: deze functies zijn face-to-face, werken op afstand is geen optie.

Circle Sportswear: een veelbelovend jong label

Circle Sportswear, een jong modelabel, heeft zijn bedrijfsplan gebaseerd op verantwoorde productie en distributie. Het merk van technische, gerecycleerde en recycleerbare sportkleding heeft naam gemaakt met een unieke leveringsmethode: in 2020 hebben de oprichters Romain Trébuil en Alex Auroux de eerste 1.500 bestellingen zelf per fiets door heel Frankrijk geleverd.

Het merk, dat in maart 2020 werd gelanceerd, boekte datzelfde jaar een omzet van 100.000 euro - in 2021 verwacht het een omzet van 500.000 euro te noteren. Ook het aantal volgers op Instagram is in vier maanden tijd met 80 procent gestegen.

Dit jaar zal een samenwerking met een bekend modemerk, Saint James, zijn populariteit zeker vergroten. Dit nieuws stelt het merk in staat 25 fysieke verkooppunten toe te voegen aan een distributie die tot nu toe uitsluitend online plaatsvond. Tussen nu en het einde van het jaar plant Circle Sportswear nog meer samenwerkingen met concept stores en online marktplaatsen zoals L'Exception.

Het sportkledingmerk heeft net een miljoen euro opgehaald om zijn volgende innovaties te ontwikkelen en zijn ontwikkeling te versnellen. Het heeft zich onlangs aangesloten bij de Parijse incubator La Caserne en is van plan om in 2021 een tiental mensen aan te nemen op verschillende werkterreinen: design, productie, inkoop, communicatie en verkoop.

Jules & Jenn: een dynamisch accessoiremerk

Jules & Jenn is een merk voor schoenen en accessoires gebaseerd op ethische productie. De storytelling draait om een weloverwogen productie, made in France of made in Europe. De producten van het bedrijf: schoenen, riemen en kleine lederwaren, worden verkocht via de eshop van het merk en op de marktplaats Dream Act voor zinnige consumptie. Onlangs is het bedrijf in productie gegaan via een 50/50-partnerschap met het lederwarenatelier Faune, een ontwikkeling die de huidige dynamiek van het merk weerspiegelt.

In 2020 is de omzet van Jules & Jenn 2,5 keer gestegen ten opzichte van 2019. "De trend is begin 2021 nog steeds erg goed," schrijft het merk in een e-mail aan FashionUnited. Dit succes impliceert een uitbreiding van het personeel. Het merk vertrouwde toe dat zijn team met ongeveer 30 procent zou moeten toenemen en dat het een wervingsfase ingaat, "vooral op het gebied van product en e-commerce".

In augustus focust FashionUnited op het thema werken in de mode. Voor alle Work in fashion reads, klik hier

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.